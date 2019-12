Algemeen directeur Edwin van der Sar heeft met Ajax ondanks de uitschakeling in de Champions League nog altijd het doel om de aansluiting te vinden met de Europese top.

"Dat doel is echt niet opeens weg", stelt Van der Sar woensdag in een interview met het AD. "Het is pijnlijk dat het nu voorbij is in de Champions League, maar in de voorbije maanden heeft de ploeg Ajax en Nederland volgens mij uitstekend vertegenwoordigd in de Champions League."

"Maar wat is de top van Europa? Dat is de top acht, of de top zestien", vervolgt de algemeen directeur. "De kwartfinale in de Champions League, daar wil je zijn, maar de realiteit is nu anders. Toch parkeren we ons doel zeker niet. De lat blijft hoog liggen, Ajax blijft ambitieus."

Ajax leed woensdag in de Johan Cruijff ArenA een 0-1-nederlaag tegen Valencia en werd daardoor uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van coach Erik ten Hag ging voorafgaand aan de wedstrijd nog aan kop in groep H.

"Dit is wel een flinke tik", baalt Van der Sar. "Helemaal als je de film van deze groepsfase nog eens in gedachten afspeelt. We speelden ook wedstrijden die eigenlijk gewonnen leken, zoals op Stamford Bridge tegen Chelsea, maar op miraculeuze wijze veranderden."

240 Samenvatting Ajax-Valencia (0-1)

'We hebben ook dit seizoen weer de complimenten gekregen'

Desondanks haalt de oud-doelman ook lichtpuntjes uit de resultaten in de groepsfase van de Champions League. Vorig seizoen bereikte Ajax nog de halve finales in het Europese miljoenenbal, maar afgelopen zomer raakte de club onder anderen Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt kwijt.

"We hebben ook dit seizoen weer de complimenten gekregen over onze manier van spelen. Terecht, want na het vertrek van een paar heel belangrijke spelers hadden weinig mensen dit voor mogelijk gehouden."

Dankzij de derde plaats in de groepsfase van de Champions League gaat Ajax na de winterstop wel verder in de knock-outfase van de Europa League. Van der Sar denkt dat de koploper in de Eredivisie het in dat toernooi misschien wel lastiger krijgt dan in de Champions League.

"Een plek bij de laatste vier zou nu het doel kunnen zijn, maar daarvoor moeten we eerst wel flink wat rondes overleven", zegt hij. "En dat is niet eenvoudig, want onze status is veranderd. Er zal meer op ons worden gejaagd. We zijn de te kloppen ploeg, terwijl we in de Champions League meer de underdog waren."

Ajax krijgt maandag bij de loting in het Zwitserse Nyon te horen welke ploeg de tegenstander is in de tweede ronde van de Europa League. De Amsterdammers haalden twee jaar geleden nog de finale van dit toernooi, waarin werd verloren van Manchester United (0-2).

