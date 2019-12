Feyenoord-trainer Dick Advocaat ziet FC Porto als de duidelijke favoriet in het Europa League-duel van donderdag in Portugal, maar de ervaren coach denkt ook dat zijn ploeg voor een stunt kan zorgen door zich met een zege te plaatsen voor de knock-outfase.

"We spelen tegen een ploeg die beter is, dat is voor iedereen duidelijk", zei Advocaat woensdag op zijn persconferentie. "Maar ondanks dat kunnen we morgenavond toch voor een verrassing zorgen, als we vrijuit voetballen, defensief goed staan en initiatief nemen als we de bal hebben."

Om bij de top twee van groep G te eindigen moet Feyenoord donderdag winnen van FC Porto en hopen dat Rangers FC tegelijkertijd thuis afrekent met BSC Young Boys. De Rotterdammers wonnen begin oktober, toen nog met Jaap Stam op de bank, in De Kuip met 2-0 van FC Porto door goals van Jens Toornstra en Rick Karsdorp.

Desondanks benadrukte Advocaat in het Estádio do Dragão dat Porto "een topclub" is en "de beste ploeg in deze poule". "Maar het leuke is dat alle vier de ploegen nog steeds kans hebben om door te gaan. Het wordt een lastig karwei voor ons, maar als we met plezier spelen en strijd leveren, kunnen we het iedereen moeilijk maken."

De trainer stipte wel aan dat Feyenoord zorgvuldiger met zijn kansen zal moeten omgaan. In de laatste vier officiële duels scoorde de huidige nummer acht van de Eredivisie maar vier keer. "Je ziet dat we de laatste weken veel kansen creëren, maar dat ze niet worden benut. We hebben in ieder geval spelers die een goal kunnen maken, ook uit het niets. Hopelijk hebben ze morgen minder kansen nodig."

Stand groep G 1. Rangers 5-8 (7-5)

2. FC Porto 5-7 (5-7)

3. Young Boys 5-7 (7-6)

4. Feyenoord 5-5 (5-6)

'Feyenoord heeft niks te verliezen'

Het helpt daarbij niet dat Advocaat in Porto niet kan beschikken over spits Nicolai Jørgensen, die wegens persoonlijke omstandigheden in Rotterdam is gebleven. Keeper Kenneth Vermeer en verdedigers Sven van Beek, Edgar Ié, Ridgeciano Haps en Rick Karsdorp zijn er door een blessure niet bij. Doelman Justin Bijlow zit wel weer in de selectie, maar hij zal op de bank zitten. Nick Marsman staat wederom in het doel bij Feyenoord.

"We hebben niks te verliezen", aldus Advocaat. "Maar we moeten wel durven voetballen. Het is duidelijk dat we het de tegenstander zo moeilijk mogelijk gaan maken."

Verdediger Eric Botteghin erkende dat het lastig is dat Feyenoord overwintering niet meer in eigen hand heeft. "Maar we zullen sowieso zelf eerst moeten winnen, anders maakt de andere wedstrijd niet uit. We moeten morgen echt top zijn."

Feyenoord wordt donderdag gesteund door ruim tweeduizend fans. De Rotterdammers mochten door een straf van de UEFA in eerste instantie geen uitsupporters meenemen naar Portugal, maar de club ging succesvol in beroep tegen de sanctie. Advocaat: "Voor onze supporters is het geweldig om hier te zijn. Alleen al voor die mensen moeten we een goede prestatie leveren."

FC Porto-Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur, net als Rangers FC-Young Boys.

