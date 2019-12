AZ-coach Arne Slot denkt niet dat zijn ploeg in aanloop naar het Europa League-duel met Manchester United al met de topper van komende zondag tegen Ajax bezig is. De Alkmaarders strijden donderdag met de Engelsen op Old Trafford om de groepswinst.

"Ik denk dat ze helemaal niet met zondag bezig zijn. Daar is dit affiche te mooi voor", zegt Slot woensdag tegen FOX Sports. "Ze willen allemaal ontzettend graag spelen."

"Ze zijn in staat om twee wedstrijden in een week goed te spelen, in ieder geval in fysieke zin en tot op heden ook nog in voetballende zin. Ze zijn vooral met morgen bezig en in hun achterhoofd zal vast wel zitten dat er deze week nog een mooie wedstrijd is."

AZ speelt komende zondag in het eigen AFAS Stadion de topper tegen koploper Ajax. Bij een overwinning komt de formatie van Slot op de ranglijst op gelijke hoogte met de Amsterdammers.

AZ stelde tegen Partizan overwintering in de Europa League veilig. (Foto: Pro Shots)

'Wij willen heel graag groepswinnaar worden'

In de Europa League is AZ net als United al zeker van overwintering, maar de twee ploegen spelen donderdag nog om de groepswinst. Slot wil er met zijn ploeg, die één punt minder heeft dan de Engelsen, alles aan doen om als eerste te eindigen.

"Heel veel mensen zeggen dat het nergens over gaat, maar voor ons gaat het zeker ergens om", aldus Slot. "Wij willen heel graag groepswinnaar worden, want we willen zo ver mogelijk komen in de Europa League en dan is het handiger om de groep te winnen dan om tweede te worden."

United-coach Ole Gunnar Solskjaer is van plan om tegen AZ enkele jeugdspelers op te stellen, maar Slot peinst er niet over om spelers uit zijn eigen ploeg donderdag rust te geven.

"Dat zijn wij niet van plan. Ik zeg al maandenlang dat onze spelers in staat zijn om zowel op donderdag als op zondag goed te spelen en daarnaast sowieso een fysieke prestatie kunnen leveren."

Vlaar start sowieso niet in de basis

AZ moet het op Old Trafford wel zonder Myron Boadu stellen. De spits zit een schorsing uit vanwege zijn rode kaart in het Europa League-duel van twee weken geleden met FK Partizan (2-2). Wel kan Slot weer beschikken over Ron Vlaar, die is teruggekeerd van een kuitblessure. De verdediger zal donderdag echter niet aan de aftrap verschijnen.

"Het is heel mooi dat hij weer beschikbaar is, maar hij zal morgen nog niet gaan starten. Op het moment dat de tussenstand het toelaat, kunnen we hem wel speelminuten geven. Bijvoorbeeld als we met meerdere doelpunten voorstaan", besluit Slot lachend.

De wedstrijd tussen Manchester United en AZ begint donderdag op Old Trafford om 21.00 uur en staat onder leiding van de Zwitserse scheidsrechter Sandro Schärer.

