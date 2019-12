Trainer Ole Gunnar Solskjaer van Manchester United geniet volop van de speelwijze van AZ. De Noorse coach verwacht dan ook dat zijn ploeg het donderdag in het Europa League-duel met de Alkmaarders behoorlijk moeilijk krijgt.

"We hebben AZ hoog zitten. Ze zijn een stuk beter dan PSV", blikt Solskjaer woensdag bij FOX Sports vooruit op de ontmoeting op Old Trafford. "Het hele team is lastig om tegen te spelen. Je kunt het romantisch voetbal noemen."

"Ik houd van de manier waarop ze het spelletje spelen", vervolgt de 46-jarige coach. "Sommige teams spelen op passie, energie, lange ballen en tweede ballen. Ze werken aan een manier om teams voetballend te verslaan."

Manchester United en AZ zijn al zeker van overwintering in de Europa League, maar spelen donderdag nog om de groepswinst. De Engelsen hebben na vijf speelrondes één punt meer dan de nummer twee van de Eredivisie. Solskjaer lijkt weinig waarde te hechten aan de groepswinst.

"Het belangrijkste was om ons te kwalificeren voor de volgende ronde, maar we willen ervoor zorgen dat AZ het moeilijk krijgt en dan zien we het resultaat wel."

Manchester United won afgelopen zaterdag de stadsderby tegen Manchester City. (Foto: Pro Shots)

Solskjaer geeft ook tegen AZ jonge spelers de kans

United had zich na vier wedstrijden al geplaatst voor de knock-outfase en speelde twee weken geleden in Kazachstan met een B-ploeg tegen FC Astana (2-1-verlies). Solskjaer is van plan om ook tegen AZ enkele jonge spelers op te stellen.

"Ze gaan morgen absoluut het beste Manchester United treffen, maar we gaan ook wat jongere spelers een kans geven. Beide ploegen zijn door, dus voor mij is het een mooie kans om te rouleren in de ploeg."

Timothy Fosu-Mensah doet in ieder geval niet mee bij Manchester United, dat vorige week zowel Tottenham Hotspur (2-1) als Manchester City (1-2) versloeg. De Nederlandse verdediger kampt met een knieblessure. Bij AZ ontbreekt Myron Boadu door een schorsing.

De wedstrijd tussen Manchester United en AZ begint donderdag op Old Trafford om 21.00 uur en staat onder leiding van de Zwitserse scheidsrechter Sandro Schärer.

