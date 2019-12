Gennaro Gattuso is woensdag door Napoli aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Italiaan is de opvolger van Carlo Ancelotti, die dinsdag ontslagen werd.

Voor Gattuso, die tot het einde van het seizoen tekent in Napels, wordt het zijn tweede trainersklus op het hoogste niveau in Italië. Eerder was hij coach van AC Milan, de club waar hij het grootste gedeelte van zijn spelersloopbaan voor uitkwam. Sinds zijn vertrek uit Milaan eind mei zat 'Rino' zonder club.

De 73-voudig Italiaans international sprak tijdens zijn presentatie in Napels met veel respect over zijn voorganger. "Ancelotti is als een vader voor mij. Hij staat al jaren dicht bij me en heeft me al in vele situaties geholpen. Hij heeft alles al gewonnen, terwijl ik nog zo veel te bewijzen heb."

Gattuso heeft een heldere doelstelling voor ogen met Napoli dit seizoen. "Het doel is om een plek te behalen in de competitie die recht geeft op deelname aan de Champions League", aldus de nieuwe trainer van de huidige nummer zeven in de Serie A.

"Dat kan alleen als we hard werken. Als we dat doen, komen de punten vanzelf. Op die manier kunnen we uit deze situatie komen en weer omhoog kijken. De huidige positie van Napoli op de ranglijst is beschamend."

Ancelotti kort na plaatsing achtste finales CL ontslagen

Ancelotti werd dinsdagavond na de 4-0-zege op KRC Genk ontslagen als coach in Napels. De zestigjarige oefenmeester lag al een tijd onder vuur bij de machtige clubvoorzitter Aurelio De Laurentiis.

Zo hadden Ancelotti en De Laurentiis een conflict over een trainingskamp. De voorzitter eiste dat de selectie begin november op trainingskamp zou gaan in een wat afgelegen gebied, maar de spelers zagen dat niet zitten. Ancelotti was er ook op tegen, al kwam hij daar later op terug.

Door de zege op Genk plaatste Napoli zich dinsdag wel voor de achtste finales in de Champions League. De club eindigde als tweede in groep E, achter titelverdediger Liverpool.