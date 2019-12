Voor PSV staat er donderdag behalve de winstpremie en wat punten voor de UEFA-ranglijst niets meer op het spel bij het Europa League-duel met Rosenborg. Maar juist die ranglijst kan in de toekomst cruciaal zijn voor de club.

"Iedereen wil morgen winnen. Het gaat nog steeds ergens om, namelijk de ranking", zei PSV-doelman Lars Unnerstall woensdag op de persconferentie voor de wedstrijd.

Via de clubcoëfficiëntenranglijst worden jaarlijks de potindelingen van de Europese toernooien bepaald. PSV bezet momenteel de 38e plaats met 36 punten, maar de verschillen tussen pakweg de dertigste en zestigste plek zijn erg klein. Internazionale bijvoorbeeld heeft als nummer 54 van de ranglijst 28 punten.

De ranglijst wordt bepaald op basis van resultaten in Europese wedstrijden van de afgelopen vijf jaar. Na dit seizoen komen de prestaties van de jaargang 2015/2016 te vervallen. Dat was het laatste seizoen waarin PSV overwinterde. Van de 36 coëfficiëntenpunten die de Eindhovenaren bezitten, komen er liefst 18 uit dat jaar.

PSV-doelman Lars Unnerstall (rechts). (Foto: Pro Shots)

PSV speelt ook om 570.00 euro

Daarnaast speelt PSV voor een winstpremie van 570.000 euro. Bovendien hoopt de ploeg het goede gevoel vast te houden na de 5-0-zege op Fortuna Sittard van zaterdag. Die overwinning volgde op een dramatische serie van negen duels waarin PSV slechts één zege boekte.

"Het is belangrijk dat we morgen winnen. Als we met een overwinning richting Feyenoord gaan, voetbalt het makkelijker", keek Unnerstall alvast vooruit op de competitiekraker van zondag in De Kuip.

Stand Groep D Europa League 1. Sporting CP 5-12

2. LASK Linz 5-10

3. PSV 5-7

4. Rosenborg 5-0

Van Bommel: 'Je mag speler van eigen team niet uitfluiten'

PSV-trainer Mark van Bommel hoopt dat ook Pablo Rosario donderdag een goed gevoel aan de wedstrijd tegen Rosenborg overhoudt. De voormalig aanvoerder van de club werd tegen Fortuna in de rust gewisseld nadat hij in de eerste helft werd uitgefloten door het PSV-publiek.

"Het maakt niet uit of je een speler goed of slecht vindt, je fluit een speler van je eigen team niet uit. Dat kan niet", nam Van Bommel het op voor Rosario.

De trainer kondigde aan dat enkele spelers lichte fysieke klachten hebben. Mogelijk worden zij donderdag gespaard met het oog op de wedstrijd tegen Feyenoord. "We zouden een aantal jongens wat rust kunnen geven, niet iedereen is honderd procent fit."

PSV-Rosenborg begint donderdag om 18.55 uur en staat onder leiding van de Russische arbiter Vitali Meshkov.

Wil je de mooiste verhalen lezen over het sportjaar 2019? Bestel het NUsport Jaarboek. Voor de appgebruikers tik hier.