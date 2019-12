Ricky van Wolfswinkel heeft woensdag zijn rentree gemaakt op het trainingsveld van FC Basel. De Nederlander werd in augustus geopereerd aan een hersenaandoening en is sindsdien uit de roulatie.

Basel meldt woensdag op Twitter dat Van Wolfswinkel voor het eerst weer met de bal heeft getraind. Het is volgens de Zwitserse club nog wel "strikt verboden" voor de dertigjarige spits om fysieke duels uit te vechten of ballen te koppen.

Bij Van Wolfswinkel werd in augustus een aneurysma in zijn hersenen - dat is een uitstulping in een bloedvat die tot een hersenbloeding kan leiden - geconstateerd. Hij moest onder het mes en zou circa zes maanden niet in actie kunnen komen.

Van Wolfswinkel speelde door de hersenaandoening nog maar zes officiële wedstrijden dit seizoen. De tweevoudig international van Oranje kwam onder meer twee keer in actie tegen PSV in de tweede voorronde van de Champions League en speelde drie competitieduels.

Basel bereikte uiteindelijk het hoofdtoernooi van de Europa League en heeft een goede kans op overwintering. De Zwitserse club staat bovenaan in groep C en heeft met nog één speelronde te gaan een punt meer dan Getafe CF en FC Krasnodar. Basel speelt donderdagavond een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Trabzonspor.

Van Wolfswinkel tekende in 2017 een meerjarig contract bij Basel en ligt nog tot en met het einde van dit seizoen vast bij de club. Hij speelde eerder in zijn loopbaan voor Vitesse, FC Utrecht, Sporting CP, Norwich City, Saint-Étienne en Real Betis.