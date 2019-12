Bert van Marwijk heeft hoogstwaarschijnlijk zijn laatste wedstrijd als trainer al achter de rug. De coach die Oranje in 2010 naar de WK-finale leidde, werd vorige week ontslagen als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten.

"De kans dat ik nog wat ga doen, is heel erg klein", zegt Van Marwijk woensdag tegen VTBL. "Maar ik vind het moeilijk om te zeggen dat ik ermee stop. Dat is zo definitief."

Als de 67-jarige trainer zijn afscheid daadwerkelijk aan zou kondigen, dan blijft hij daar ook bij. "Ik ben niet het type dat op zo'n besluit terugkomt. Als ik zeg dat ik ermee stop, dan kom ik ook echt nooit meer terug. Maar de kans is echt heel klein dat ik nog wat ga doen."

Van Marwijk was sinds maart dit jaar bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. Na een 4-2-nederlaag tegen Qatar werd hij vorige week woensdag op straat gezet.

Naast zijn werk als bondscoach fungeerde Van Marwijk een paar keer per maand als adviseur van zijn schoonzoon Mark van Bommel bij PSV. Dat blijft hij nog doen.

Van Marwijk wil in Nederland meer tijd aan zijn familie besteden. "Als ik nu moet kiezen tussen coach zijn en opa zijn, dan kies ik voor het tweede."

Bert van Marwijk na de verloren WK-finale tegen Spanje (0-1) in Johannesburg. (Foto: Pro Shots)

'Dinsdag was bestuur tevreden, woensdag was ik niet meer welkom'

De Verenigde Arabische Emiraten verloren vier van de laatste vijf duels onder Van Marwijk. In de kwalificatie voor het WK 2022 staat de oliestaat er niet goed voor.

Toch kwam het ontslag voor Van Marwijk als een verrassing. "Dinsdag zei het bestuur van de bond dat ze erg tevreden waren over mijn werk, en dat ze graag de samenwerking wilden verlengen. De dag erna kreeg ik te horen dat ik niet meer welkom was."

"Dezelfde mensen die zeiden graag door te willen gaan, hebben verteld dat ik niet meer hoefde te komen. Ze zijn de dag erna zelf opgestapt."

Bert van Marwijk in 2002 na de winst van de UEFA Cup met Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

UEFA Cup-winst en WK-finale hoogtepunten van carrière

Van Marwijk speelde als middenvelder één interland en verdedigde de clubkleuren van Go Ahead Eagles, AZ, MVV en Fortuna Sittard.

Als trainer had hij de leiding over achtereenvolgens Fortuna, Feyenoord, Borussia Dortmund, nogmaals Feyenoord en HSV. Ook was hij bondscoach van Oranje, Saoedi-Arabië en Australië voordat hij in de Verenigde Arabische Emiraten aan de slag ging.

Naast het bereiken van de WK-finale met Oranje was het winnen van de UEFA Cup met Feyenoord in 2002 het hoogtepunt van zijn carrière.

