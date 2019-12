Ansu Fati is dolblij dat hij zich sinds dinsdagavond de jongste doelpuntenmaker in de Champions League mag noemen. Het zeventienjarige toptalent van FC Barcelona tekende voor de winnende treffer in het uitduel met Internazionale (1-2).

Fati kwam vijf minuten voor tijd het veld in voor Carles Pérez en was een minuut later al trefzeker in San Siro. De aanvaller schoot fraai binnen in de verre hoek na een een-twee met Luis Suárez en lost daardoor Peter Ofori-Quaye af als jongste doelpuntenmaker in de Champions League.

"Mij werd net pas verteld dat ik het record in handen heb. Daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee", zei een trotse Fati in Milaan tegen Spaanse media. "Na het doelpunt dacht ik al: wat heb ik zojuist gedaan? Het hele stadion was stil."

Met zijn 17 jaar en 40 dagen is Fati 154 dagen jonger dan Ofori-Quaye toen hij in 1997 scoorde voor Olympiacos. Mateo Kovacic (17 jaar en 215 dagen) staat derde op de ranglijst van jongste doelpuntenmakers in de Champions League.

Ploeggenoot Ivan Rakitic bespeurde wat ongeloof bij Fati na zijn goal. "We vroegen hem wat er door hem heen ging en hij antwoordde het gewoonweg niet te weten. Het is geweldig voor hem. Toen ik 17 was, zat ik bij FC Basel onder 21 jaar. Hij speelt al bij Barcelona in de Champions League. Ansu moet hiervan genieten."

'Alles gaat nu heel erg snel'

Fati, die de jeugdopleiding van Barcelona doorliep, speelde tegen Inter zijn derde Champions League-duel en zijn twaalfde officiële wedstrijd in de hoofdmacht. Daarin scoorde het veelbelovende talent in totaal drie keer.

"Alles gaat op dit moment heel erg snel", bekende hij. "Ik moet nu elke mogelijkheid die ik krijg aangrijpen en leren van de beste spelers. Dat ik nu ook in de Champions League scoor, is echt een droom die uitkomt. Ik ben heel dankbaar."

Door de overwinning gaat Barcelona, dat al zeker was van de achtste finales, als groepswinnaar door en is Internazionale veroordeeld tot de knock-outfase van de Europa League.

Borussia Dortmund eindigde door de 2-1-overwinning op Slavia Praag namelijk op de tweede plek in groep F. De ploeg uit Tsjechië pakte in zes groepsduels slechts twee punten en is uitgeschakeld in Europa.

