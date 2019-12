Nicolai Jørgensen is woensdag niet met zijn ploeggenoten van Feyenoord in het vliegtuig naar Porto gestapt. De Deense spits blijft wegens persoonlijke omstandigheden in Rotterdam achter.

Daardoor bestaat de selectie van Feyenoord nog maar uit negentien spelers. Dinsdag maakte de Rotterdamse club nog een spelersgroep van twintig namen bekend, met daarbij Jørgensen en de van een blessure herstelde doelman Justin Bijlow.

De 28-jarige Jørgensen kent tot dusver een moeizaam seizoen, mede door enkele blessures. In acht competitieduels maakte hij slechts twee treffers. In twee Europese wedstrijden wist hij niet te scoren.

Feyenoord, dat slechts achtste staat in de Eredivisie, heeft nog een kleine kans om te overwinteren in de Europa League. De ploeg van trainer Dick Advocaat moet winnen van Porto en is daarnaast afhankelijk van het resultaat bij Rangers FC-Young Boys.

FC Porto-Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur.

Winteraanwinst Hakon Evjen (links) reist alvast met zijn toekomstige ploeggenoten van AZ mee naar Manchester. (Foto: Pro Shots)

AZ beschikt over fitte selectie

AZ-trainer Arne Slot heeft niet te maken met blessures voor het Europa League duel met Manchester United. AZ is net als de Engelsen al geplaatst voor de knock-outfase en strijdt op Old Trafford alleen nog om de groepswinst. De Alkmaarder hebben een zege nodig om United te passeren.

Neo-international Myron Boadu is niet inzetbaar voor AZ, na zijn rode kaart twee weken geleden tegen Partizan (2-2). De spits is wel met zijn ploeggenoten afgereisd naar Engeland.

Ook Hakon Evjen reist met zijn nieuwe ploeggenoten mee naar Manchester. De negentienjarige Noor werd in september al vastgelegd en maakt in januari officieel de overstap van FK Bodo Glimt naar Alkmaar. De aanvaller werd vorige week uitgeroepen tot beste speler van de Noorse competitie.

Ook de aftrap Manchester United-AZ is donderdag om 21.00 uur.

Bekijk het programma en de standen in de Europa League