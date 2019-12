Binnen- en buitenlandse media pakken woensdag uitgebreid uit met de uitschakeling van Ajax in de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers verloren met 0-1 van Valencia en zijn veroordeeld tot de knock-outfase van de Europa League.

"Mokerslag", prijkt er op de voorpagina van het AD, boven een foto van een teleurgestelde Nicolás Tagliafico. Het dagblad typeert de wedstrijd tegen Valencia als "een avond vol teleurstelling en chagrijn".

"De Champions League, die Ajax in de afgelopen anderhalf jaar zo veel plezier en euforie heeft gegeven, zorgt voor een nachtmerrie. De gedachten gaan onherroepelijk terug naar mei, toen Tottenham Hotspur en Lucas Moura een sportieve ramp veroorzaakten. Weer volstaat een gelijkspel, maar dat blijkt te veel gevraagd."

Ajax creëerde vooral te weinig kansen tegen Valencia, dat een stuk effectiever was in de ArenA en defensief redelijk eenvoudig overeind bleef. Rodrigo tekende in de 24e minuut voor de openingstreffer en die kwam de ploeg van trainer Erik ten Hag ondanks een slotoffensief en ruim vijf minuten blessuretijd niet meer te boven.

"Telkens viel de bal net verkeerd, was de combinatie net niet perfect. Het was de avond van net niet", concludeert de Volkskrant. "Ajax mag na de winterstop instromen in de Europa League en mag zich tot de kanshebbers op de eindzege rekenen, maar dat alles is een schrale troost bij de club die wil aanhaken bij de Europese top."

240 Samenvatting Ajax-Valencia (0-1)

'Gemis Promes en Neres breekt Ajax op'

Veel media wijzen na de nederlaag op het gemis van vleugelspelers Quincy Promes en David Neres, die door blessures niet in actie konden komen. Daarom koos Ten Hag wederom voor Noa Lang als linksbuiten en voor het eerst sinds lange tijd weer voor Edson Álvarez op het middenveld.

"Al die mutaties lieten zich voelen bij Ajax", schrijft Trouw. "Op het hoogste niveau kan dat niet ongestraft. Lang, pas dit seizoen gedebuteerd in het eerste, ontbeert nog de inhoud voor een Europese wedstrijd van de hoogste intensiteit. En Álvarez, al na tien minuten bestraft met geel, liet andermaal zien dat hij geen middenvelder is."

Door de nederlaag moet Ajax zich voor het eerst sinds het seizoen 2016/2017 - toen de finale werd gehaald - op de knock-outfase van de Europa League richten en kan het niet voor een herhaling van vorig seizoen zorgen, toen de halve finales van de Champions League werden bereikt.

"Het verhaal van ergens te blijven is moeilijker dan er te komen, geldt dus ook voor Ajax", schrijft De Telegraaf. "Niet overwinteren in de Champions League betekent een pas op de plaats bij het opstoten in de hiërarchie van de Europese topploegen. Ondanks de huidige tegenslag moet Ajax vasthouden aan het huidige salaris- en transferbeleid, anders zal de Europese elite uit het zicht verdwijnen."

270 Nabeschouwing CL: 'Ajax mag in Europa League meer dromen hebben’

Buitenlandse media verrast door uitschakeling Ajax

Buiten onze landgrenzen wordt de uitzege van Valencia op Ajax als een stunt opgevat. Buitenlandse media refereren vooral aan vorig seizoen, toen de Amsterdammers heel dicht bij de Champions League-finale waren.

"Ajax zorgde vorig seizoen voor een sprookjesachtig verhaal door vanaf de tweede voorronde de halve finales te bereiken", stipte The Guardian aan. "Ze hadden tegen Valencia alleen een gelijkspel nodig, maar Ajax oogde pover en lusteloos. Het was niet goed genoeg om te winnen."

"Bijna niemand in de Johan Cruijff ArenA twijfelde er voor de match aan dat Ajax het Valenciaanse varkentje wel eens zou wassen", schrijft Sporza. "Maar Ajax liet zich meeslepen in het afbraakvoetbal van de uitgekookte Spanjaarden."

Het Spaanse Marca had juist aandacht voor de bijzondere prestatie van Valencia, dat door de zege in de ArenA zelfs als groepswinnaar naar de achtste finales gaat. "Ajax was de sensatie van het vorige Champions League-seizoen, maar Valencia bleek in de groepsfase buiten eigen huis onverslaanbaar."

"Elf punten pakken in een poule met de kampioen van Nederland, de Europa League-winnaar en de verrassing in Frankrijk van vorig seizoen, is geweldig. Zo'n groot succes werd sinds 2006 niet meer behaald."