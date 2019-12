Napoli heeft dinsdag ondanks een 4-0-overwinning op KRC Genk en overwintering in de Champions League afscheid genomen van coach Carlo Ancelotti. De Italiaan is ontslagen door voorzitter Aurelio De Laurentiis.

"Napoli heeft besloten om Carlo Ancelotti te ontslaan. De vriendschap, waardering en respect tussen de club, de voorzitter en de coach blijven bestaan", meldt de nummer zeven van de Serie A in een korte verklaring.

Vanwege een roerige periode en teleurstellende resultaten gingen de geruchten over een ontslag van Ancelotti al langer, al ontkende de flamboyante voorzitter De Laurentiis donderdag nog dat de coach zou moeten vertrekken.

Niet alleen slechte sportieve prestaties, maar ook een conflict tussen De Laurentiis en de spelers is reden voor het ontslag van Ancelotti, die sinds vorig jaar zomer aan het roer stond in Napels.

De voorzitter eiste dat de selectie begin november op trainingskamp zou gaan in een wat afgelegen gebied, maar de spelers zagen dat niet zitten. Ancelotti was er ook op tegen, al kwam hij daar later op terug.

De zestigjarige Ancelotti was eerder trainer van onder meer Parma, Juventus, AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid en Bayern München. Naar verluidt wordt Gennaro Gattuso zijn opvolger bij Napoli.

