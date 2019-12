ADO Den Haag heeft assistent-coach Edwin de Graaf dinsdag weggestuurd naar aanleiding van een conflict in de relationele sfeer met middenvelder Donny Gorter.

Een woordvoerder van ADO bevestigt het nieuws tegenover NUsport na berichtgeving van De Telegraaf. Later deze week volgt een gesprek.

Volgens De Telegraaf moesten De Graaf en Gorter door omstanders uit elkaar gehouden worden en zou de spelersgroep Gorter steunen en een terugkeer van De Graaf niet zien zitten.

De 39-jarige De Graaf was in het verleden middenvelder bij RBC Roosendaal, Feyenoord, ADO, NAC Breda, Hibernian en Excelsior. Sinds de zomer van 2017 is hij assistent in Den Haag. Gorter (31) kwam in die periode ook bij de club, waarvoor zijn laatste wedstrijd van april dit jaar dateert.

Het wegsturen van De Graaf is voor ADO slecht nieuws in een roerige periode. Vorige week stapte trainer Alfons Groenendijk op wegens de slechte resultaten. ADO wordt momenteel geleid door interim-coach Dirk Heesen.

Maurice Steijn was een van de kandidaten om Groenendijk op te volgen in het Cars Jeans Stadion, maar een gesprek met de 46-jarige Hagenaar liep maandag op niets uit.

