Feyenoord speelt een jaar later dan gepland in het eventuele nieuwe stadion. De Rotterdammers willen bij groen licht voor de plannen niet in 2024, maar in 2025 de nieuwe Kuip betreden.

Feyenoord meldt dinsdag op de eigen site dat de directies en raden van commissarissen van Stadion en BVO in een gezamenlijke vergadering over het stadiondossier hebben geconcludeerd dat er nog veel werk te doen is.

"De latere openingsdatum is het gevolg van de extra tijd die nodig is voor de aanvraag van de benodigde vergunningen. Ook is er meer tijd nodig voor de verwerving van gronden en uitplaatsing van huidige eigenaren en huurders", schrijft de club.

Hoewel de deadline moest worden verschoven, benadrukken de directies en raden van commissarissen van Stadion en BVO dat de werkzaamheden om het stadionplan te realiseren op volle kracht worden voortgezet.

Kosten worden geraamd op 444 miljoen euro

Feyenoord City, het projectbureau achter het nieuwe stadion, gaf onlangs het definitieve ontwerp van het nieuwe onderkomen van Feyenoord vrij en bood het aan de gemeente Rotterdam aan.

Het definitieve ontwerp wordt in december gepresenteerd. Dan moeten het budget en alle plannen helemaal rond zijn. De kosten voor het stadionproject in Rotterdam-Zuid, op de oever van de Maas, worden geraamd op 444 miljoen euro.

Er wordt de laatste jaren veel gesteggeld over een eventueel nieuw stadion. De clubleiding is ervan overtuigd dat Feyenoord zonder een nieuwe thuishaven geen stap vooruit kan maken, maar de fans willen liever in de huidige Kuip blijven.