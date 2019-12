Stefanie van der Gragt heeft na 2,5 maand blessureleed de groepstraining bij FC Barcelona hervat. De verdediger van de Oranjevrouwen stond aan de kant na een knieoperatie.

Van der Gragt, al vaker geplaagd door blessures, liep haar kwetsuur eind september op in een Champions League-duel met Juventus. Ze miste vervolgens een aantal EK-kwalificatieduels met Nederland.

Onlangs was er ook voor Van der Gragts land- en ploeggenoot Lieke Martens al goed nieuws. De sterspeelster van Oranje maakte op 24 november haar rentree na een hardnekkige teenblessure.

De vrouwenploeg van Barcelona gaat momenteel aan kop in de Spaanse competitie en staat in de kwartfinales van de Champions League, waarin concurrent Atlético Madrid de tegenstander is.

De Oranjevrouwen zijn hard op weg naar kwalificatie voor het EK van 2021, dat van 11 juli tot en met 1 augustus van dat jaar in Engeland zal worden gehouden. De eerste zes van in totaal tien wedstrijden in groep A werden gewonnen.

Stefanie van der Gragt in actie namens de Oranjevrouwen tijdens de verloren WK-finale tegen de Verenigde Staten in juli. (Foto: Pro Shots)