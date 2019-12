PSV is uitgeschakeld in de Europa League, maar Feyenoord heeft donderdag nog een kleine kans op overwintering en het al geplaatste AZ strijdt op Old Trafford zelfs voor groepswinst. Dit zijn de scenario's voor de Rotterdammers en de Alkmaarders.

Feyenoord

Stand groep G 1. Rangers 5-8 (+2)

2. FC Porto 5-7 (-2)

3. BSC Young Boys 5-7 (+1)

4. Feyenoord 5-5 (-1)

In groep G is het nog onverminderd spannend. Hekkensluiter Feyenoord staat er niet goed voor, maar mag nog altijd hopen op een ticket voor de knock-outfase. Eén ding is zeker: de ploeg van trainer Dick Advocaat moet de uitwedstrijd tegen FC Porto (aftrap 21.00 uur) winnen.

Feyenoord is daarnaast afhankelijk van het resultaat bij Rangers-Young Boys. De Schotten moeten de bezoekers uit Zwitserland verslaan. Als Feyenoord dan afrekent met Porto, passeren de Rotterdammers Young Boys én Porto en spelen ze na de winterstop ook nog in de Europa League.

Als Rangers-Young Boys in een gelijkspel eindigt en Feyenoord van Porto wint, komt de Eredivisionist qua punten op gelijke hoogte met Young Boys. Het onderlinge resultaat is echter in het voordeel van de Zwitsers, waardoor Feyenoord in dat scenario in de groepsfase zou stranden.

Feyenoord won twee weken geleden thuis niet van Rangers: 2-2. (Foto: Pro Shots)

AZ

Stand in groep L 1. Manchester United 5-10 (+4)

2. AZ 5-9 (+11)

3. FK Partizan 5-5 (-3)

4. FC Astana 5-3 (-12)

Door klinkende overwinningen op FC Astana (6-0 en 0-5) en remises tegen Manchester United (0-0) en FK Partizan (twee keer 2-2) is AZ al zeker van een plek bij de laatste 32 ploegen in de Europa League, maar er zit nog meer in het verschiet voor de Alkmaarders.

AZ gaat in de laatste speelronde op bezoek bij United (aftrap 21.00 uur) en bij een overwinning op Old Trafford is de ploeg van trainer Arne Slot verzekerd van groepswinst. United-manager Ole Gunnar Solskjaer stelt in de Europa League niet zijn sterkste elftal op en dus liggen er kansen voor AZ.

De huidige nummer twee van de Eredivisie bereikte in het seizoen 2016/2017 voor het laatst de knock-outfase van de Europa League. AZ strandde toen direct in de zestiende finales, na een kansloos verloren tweeluik met Olympique Lyon.

