Justin Bijlow is opgenomen in de Feyenoord-selectie voor het Europa League-duel met FC Porto van donderdag. De beschikbaarheid van de keeper betekent dat trainer Dick Advocaat een zorg minder heeft.

Advocaat moest in de laatste twee Eredivisie-duels wegens blessures van Kenneth Vermeer en Bijlow een beroep doen op derde doelman Nick Marsman. Tegen zowel PEC Zwolle als Vitesse zat de twintigjarige Elber Evora op de bank.

De 21-jarige Bijlow, die de afgelopen weken een elleboogblessure had, is normaal gesproken tweede keeper bij Feyenoord. Of Advocaat hem tegen Porto direct opstelt, is niet duidelijk. Basisspeler Vermeer is er in Portugal nog niet bij.

Verder kent de Feyenoord-selectie voor de laatste groepswedstrijd in de Europa League geen verrassingen. Naast Vermeer ontbreken verdedigers Sven van Beek, Edgar Ié, Ridgeciano Haps en Rick Karsdorp wegens een blessure.

De wedstrijd tussen FC Porto en Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur. De ploeg van Advocaat moet winnen om aanspraak te maken op overwintering in de Europa League.

De Rotterdammers gingen onlangs met succes in beroep tegen een straf van de UEFA, waardoor Feyenoord-fans - zo'n tweeduizend - welkom zijn in Estádio do Dragão.

Stand groep G 1. Rangers 5-8 (7-5)

2. FC Porto 5-7 (5-7)

3. Young Boys 5-7 (7-6)

4. Feyenoord 5-5 (5-6)

Bekijk het programma en de standen in de Europa League