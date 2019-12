Didier Deschamps is ook de komende drie jaar bondscoach van Frankrijk. De 51-jarige coach heeft dinsdag zijn contract verlengd tot en met het WK van 2022 in Qatar en krijgt zo de kans om de wereldtitel te verdedigen.

Het huidige contract van Deschamps liep af na het EK van volgend jaar. Later op dinsdag licht de Franse voetbalbond FFF de contractverlenging toe op een persconferentie.

Deschamps staat sinds de zomer van 2012 aan het roer bij de Franse voetbalploeg. Daarmee won hij in 2018 het WK in Rusland. Tijdens het WK in 2014 werd Frankrijk met Deschamps uitgeschakeld in de kwartfinales door de latere wereldkampioen Duitsland.

Op het EK in 2016 leek Frankrijk in eigen land op weg naar toernooiwinst, maar in de finale liet 'Les Bleus' zich verrassen door Portugal.

Bondscoach Fernando Santos (Portugal), Didier Deschamps (Frankrijk) en Joachim Löw (Duitsland) na afloop van de EK-loting. (Foto: Pro Shots)

Frankrijk in loodzware poule op EK

Eerder dit jaar plaatsten de Fransen zich met overmacht voor het EK van deze zomer. Frankrijk werd groepswinnaar in een poule met onder meer Turkije en IJsland.

Op het komende EK zit Frankrijk in een loodzware poule met onder meer Europees kampioen Portugal en Duitsland, wereldkampioen in 2014.

Het EK start op vrijdag 12 juni met Italië tegen Turkije in groep A. Het openingsduel wordt in het Stadio Olimpico in Rome gespeeld. Het toernooi, dat in twaalf verschillende landen wordt gehouden, duurt tot en met 12 juli.

