Danny Makkelie fluit zondag de topper tussen AZ en Ajax in de Eredivisie en Bas Nijhuis krijgt de leiding over Feyenoord-PSV. In de Tweede Divisie zal met Shona Shukrula voor het eerst een vrouwelijke arbiter actief zijn.

Makkelie krijgt in het AFAS Stadion assistentie van grensrechters Mario Diks en Hessel Steegstra. Jochem Kamphuis is vierde official en Kevin Blom en Angelo Boonman treden op als VAR.

Eerder op dinsdag werd bekend dat het duel tussen de nummer twee en één van de Eredivisie met publiek in het AFAS Stadion gespeeld mag worden. Het wordt de eerste wedstrijd in het stadion nadat aan het einde van de zomer een deel van het dak instortte. Drie kwart van het dak is inmiddels gedemonteerd.

Shukrula ziet debuut in Tweede Divisie als bijzonder moment

De 28-jarige Shukrula krijgt de leiding bij Jong Sparta-ASWH. Het afgelopen seizoen floot ze al in de Derde Divisie en hoofdklasse, nu wordt ze de eerste vrouw die een duel in de hoogste klasse van het amateurvoetbal fluit.

"Een heel speciaal en bijzonder moment", zegt Shukrula op de site van de KNVB. "Hier heb ik hard voor gewerkt. Het was mijn doelstelling om dit seizoen te debuteren in de Tweede Divisie en ik hoopte dat dit voor de winterstop zou gebeuren. Het is fijn dat het moment nu daar is. Ik heb er vooral heel veel zin in."

De scheidsrechter uit Alkmaar hoopt in de toekomst verder door te groeien. "Dat ik nu deze aanstelling heb gekregen, is een blijk van vertrouwen van de KNVB. Als ik progressie kan blijven tonen, hoop ik op termijn weer een volgende stap te kunnen maken."