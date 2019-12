Scheidsrechter Kevin Blom staat donderdag bij Espanyol-CSKA Moskou voor de laatste keer op het veld bij een Europees duel.

De 45-jarige Blom komt vanwege zijn leeftijd niet meer in aanmerking om Europese wedstrijden te fluiten, zo bevestigde de KNVB dinsdag in gesprek met NUsport.

Blom had sinds 2005 de leiding over verschillende wedstrijden in de Europa League en Champions League. Ook floot hij bij diverse duels in de WK- en EK-kwalificatiereeks. Hij behoorde bovendien enige tijd tot de elitegroep van de Europese scheidsrechters.

Ook de Europese loopbaan van assistent-scheidsrechter Davie Goossens komt donderdag ten einde. Assistent-scheidsrechter Johan Balder en vierde man Allard Lindhout zullen met Goossens en Blom naar Barcelona afreizen.

Blom en Goossens zullen in de Eredivisie nog wel als (assistent-)scheidsrechters actief blijven. Het duel tussen Espanyol en CSKA Moskou begint donderdag om 21.00 uur.

Kevin Blom is sinds 2005 op Europees niveau actief. (Foto: Pro Shots)

Ook scheidsrechters Feyenoord, PSV en AZ bekend

De UEFA maakte dinsdag ook de scheidsrechters van de Nederlandse clubs in de Europa League bekend. FC Porto-Feyenoord (21.00 uur) staat onder leiding van de Duitser Deniz Aytekin. Alleen bij een zege mogen de Rotterdammers nog hopen op Europese overwintering.

Op Old Trafford strijdt AZ tegen Manchester United vanaf 21.00 uur om groepswinst. De Zwitser Sandro Schärer is aangesteld als arbiter bij die wedstrijd.

PSV is al uitgeschakeld in de Europa League en speelt donderdag om des keizers baard tegen Rosenborg. De Rus Vitali Meshkov moet het duel, dat om 18.55 uur begint, in goede banen zien te leiden.

