Het duel tussen AZ en Ajax kan komende zondag definitief met publiek in Alkmaar worden gespeeld. De gemeente heeft het AFAS Stadion dinsdag goedgekeurd waardoor de wedstrijd gewoon door kan gaan.

"Het voetbal zo snel mogelijk terug in de stad in een veilig stadion was vanaf het begin het uitgangspunt", aldus het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar in een verklaring.

"De club moet nog een aantal werkzaamheden verrichten, maar we zijn erg blij dat het gaat lukken en AZ de topper tegen Ajax in een vol stadion kan spelen."

Het doorgaan van AZ-Ajax in het stadion was onzeker omdat de gemeente volgens AZ na afronding van de demontage van het dak aanvullende eisen stelde. De gemeente gaf AZ vervolgens langer de tijd om aan de aanvullende eisen te voldoen.

De gemeente concludeerde vorige maand al dat er gespeeld kon worden in het AFAS Stadion, maar dat het nog de vraag was of er ook publiek bij kon zijn. AZ wilde de wedstrijd alleen mét publiek spelen.

AZ speelde zijn thuisduels de afgelopen maanden in het Cars Jeans Stadion, de thuishaven van ADO Den Haag. Het was geen optie meer om ook de wedstrijd tegen Ajax in Den Haag te spelen.

In de afgelopen weken is met het oog op de veiligheid drie kwart van het dak van het AFAS Stadion gedemonteerd en dinsdag werd het stadion dus definitief veilig verklaard.

AZ-Ajax kan komende zondag definitief in het AFAS Stadion worden afgewerkt. (Foto: Pro Shots)

AFAS Stadion al sinds augustus niet meer in gebruik

Het AFAS Stadion is al sinds augustus niet meer in gebruik, omdat tijdens een zuidwesterstorm een deel van het dak instortte. Begin oktober werd begonnen met het verwijderen van drie kwart van het dak en halverwege vorige maand werden die werkzaamheden afgerond.

AZ had daardoor de wens voorbereidingen te kunnen treffen om de thuisduels met Ajax en de amateurs van RKSV Groene Ster (tweede ronde TOTO KNVB Bekertoernooi op 18 december) in het eigen stadion te organiseren.

AZ is aan een uitstekend seizoen bezig. De ploeg van trainer Arne Slot staat op drie punten achterstand van Ajax knap tweede in de Eredivisie en plaatste zich vorige week in een voortijdig stadium voor de knock-outfase van de Europa League.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie