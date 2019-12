Manager Fredrik Ljungberg is opgelucht voor zijn spelers dat Arsenal maandag na negen wedstrijden zonder zege eindelijk weer eens wist te winnen. De 'Gunners' versloegen West Ham United met 1-3 en boekten zo hun eerste zege onder Ljungberg.

"Dit betekent heel veel voor mijn spelers", zei Ljungberg na afloop van het duel bij Sky Sports. "Ik ben echt opgelucht voor die jongens. Ze leefden onder een intense druk de afgelopen weken. Dat was terug te zien in hun prestaties op het veld. Maar vandaag hebben ze het geweldig gedaan."

Lang zag het er niet naar uit dat Arsenal eindelijk succes zouden hebben, want halverwege was het 1-0 voor West Ham door een doelpunt van Angelo Ogbonna.

Na rust trok Arsenal de winst in korte tijd toch naar zich toe. Gabriel Martinelli, Nicolas Pépé en Pierre-Emerick Aubameyang scoorden in de 60e, 66e en 69e minuut.

"Het was geweldig om de opluchting van die jongens te zien in de kleedkamer. Ze verdienen dit moment en mogen hiervan genieten. Tegelijkertijd moet er ook nog een hoop werk worden verricht. We hebben ons beste vorm natuurlijk nog niet te pakken."

Opluchting bij manager Fredrik Ljungberg en de spelers van Arsenal na de zege op West Ham. (Foto: Pro Shots)

'Moeilijk voor te stellen hoe zwaar deze periode voor spelers is'

De belabberde reeks van Arsenal begon op 27 oktober met een gelijkspel tegen Crystal Palace. Vervolgens werd in alle competities ook niet gewonnen van Liverpool, Wolverhampton Wanderers, Vitória SC, Leicester City, Southampton, Eintracht Frankfurt, Norwich City en Brighton & Hove Albion.

"Ik kan me niet voorstellen hoe zwaar deze periode voor de spelers moet zijn geweest", vervolgde Ljungberg, die op 29 november werd aangesteld als de tijdelijke opvolger van de ontslagen Unai Emery.

"Op sommige momenten is te zien dat het geloof ontbreekt. In beide helften speelden we hetzelfde spel, maar voor rust deden we dat in een veel te laag tempo. Dat heeft met geloof en overtuiging te maken. Daar zullen we aan moeten werken."

Arsenal klom dankzij de zege naar de negende plaats in de Premier League. Donderdag heeft de Londense club aan een punt bij Standard Luik genoeg om overwintering in de Europa League veilig te stellen.

