Arsenal heeft maandagavond na een serie van negen wedstrijden zonder zege eindelijk weer eens gewonnen. In de Premier League werd stadgenoot West Ham United met 1-3 opzijgezet.

Lang zag het er niet naar uit dat 'The Gunners' eindelijk succes zouden hebben, want halverwege was het 1-0 voor West Ham door een doelpunt van Angelo Ogbonna.

Na rust trok Arsenal de winst in korte tijd toch naar zich toe. Gabriel Martinelli, Nicolas Pépé en Pierre-Emerick Aubameyang scoorden in de 60e, 66e en 69e minuut. Spits Martinelli is met 18 jaar en 174 dagen de jongste Arsenal-speler ooit die scoort bij zijn basisdebuut in de competitie.

De belabberde reeks van Arsenal begon op 27 oktober met een gelijkspel tegen Crystal Palace. Vervolgens werd in alle competities ook niet gewonnen van Liverpool, Wolverhampton Wanderers, Vitória SC, Leicester city, Southampton, Eintracht Frankfurt, Norwich City en Brighton & Hove Albion.

Onder Fredrik Ljungberg, sinds 29 oktober de tijdelijke opvolger van de ontslagen manager Unai Emery, staat Arsenal nu negende in de Premier League. West Ham is de nummer zestien.

West Ham United nam de leiding tegen Arsenal, maar kon de voorsprong niet vasthouden. (Foto: Pro Shots)

