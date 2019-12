Jong Ajax is maandagavond dankzij een 2-0-overwinning op Roda JC naar de tweede plek gestegen in de Keuken Kampioen Divisie. Bij Jong AZ-Helmond Sport (4-1) was de negentienjarige Zakaria Aboukhlal de grote man met vier treffers.

Op sportpark De Toekomst in Amsterdam werd Jong Ajax-Roda JC beslist door Jurgen Ekkelenkamp. De middenvelder scoorde in de slotfase van de eerste helft twee keer namens de thuisploeg.

Jong Ajax profiteerde met de overwinning van het puntenverlies dat De Graafschap vrijdag bij FC Den Bosch leed (2-2). De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag is de nieuwe nummer twee van de Eerste Divisie. Het gat naar koploper SC Cambuur is zes punten.

In Wijdewormer was Jong AZ duidelijk een maatje te groot voor Helmond Sport. Alle vijf treffers vielen na rust en de vier Alkmaarse doelpunten werden gemaakt door Aboukhlal, die afgelopen zomer overkwam van PSV. Tibeau Swinnen scoorde tegen uit een penalty.

Aboukhlal moet zich sinds zijn komst naar AZ tevredenstellen met een rol als invaller bij het eerste elftal. Bij de beloftenploeg is hij de laatste weken op schot; zijn laatste drie duels leverden zeven goals op.

Op de ranglijst gaat Jong AZ dankzij de royale zege over Roda heen. De clubs staan veertiende en vijftiende. Helmond Sport houdt alleen FC Dordrecht onder zich in de Keuken Kampioen Divisie.

Het was liefst vier keer raak voor Zakaria Aboukhlal namens Jong AZ tegen Helmond Sport. (Foto: Pro Shots)

