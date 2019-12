Maurice Steijn wordt niet de opvolger van Alfons Groenendijk bij ADO Den Haag. De trainer heeft maandag gesproken met de nummer zeventien van de Eredivisie, maar ziet af van een terugkeer bij de club waar hij tussen 2011 en 2014 al werkte.

"Het gesprek tussen Maurice Steijn en directeur Mohammed Hamdi is vanmiddag positief verlopen", zegt een woordvoerder van ADO maandagavond tegen NUsport.

"Er is uitgebreid gesproken over de korte en lange termijn van de club. Echter is het nu niet het juiste moment voor Maurice om tussentijds in te stappen."

Groenendijk stapte een week geleden op bij het zwalkende ADO, dat in de Eredivisie alleen RKC Waalwijk onder zich houdt. Al vrij snel werd Steijn in de media genoemd als opvolger.

In de drie seizoenen onder leiding van de 46-jarige Hagenaar eindigde de club als vijftiende en twee keer als negende. In 2014 vertrok Steijn naar VVV-Venlo en na een succesvolle periode in Limburger tekende hij afgelopen zomer bij Al-Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar is hij inmiddels ontslagen.

ADO wordt momenteel geleid door interim-coach Dirk Heesen en speelt zaterdag in de zeventiende Eredivisie-speelronde thuis tegen FC Groningen. Het duel begint om 18.30 uur.

