Valencia-trainer Albert Celades denkt dat zijn ploeg dinsdag tegen Ajax een heel hoog niveau zal moeten halen. De Spanjaarden moeten normaal gesproken winnen in Amsterdam om overwintering in de Champions League af te dwingen.

"We hebben een zeer goed beeld van Ajax, een van de beste ploegen ter wereld. We zullen het heel zwaar krijgen, er zal geen ruimte voor foutjes zijn", zei de 44-jarige Celades maandagavond tijdens zijn persconferentie.

Een gelijkspel kan ook volstaan voor Valencia, maar in dat geval moet concurrent Chelsea in eigen huis punten verspelen tegen het al uitgeschakelde Lille OSC. Dat lijkt onwaarschijnlijk.

"We houden ons niet bezig met Chelsea en zijn gefocust op onszelf. We gaan ervan uit dat Chelsea probleemloos wint, omdat Lille al is uitgeschakeld", aldus Celades.

De trainer kan in de Johan Cruijff ArenA niet beschikken over oud-Ajax-keeper Jasper Cillessen, die geblesseerd is. Ook Gonçalo Guedes, Denis Cheryshev, Maxi Gómez, Geoffrey Kondogbia, Cristiano Piccini, Lee Kang-in en Ezequiel Garay ontbreken bij de zesvoudig kampioen van Spanje.

277 Vooruitblik CL: 'Ajax minder dodelijk zonder Promes'

'Zullen dag minder rust moeten compenseren'

Valencia kende afgelopen weekend een betere laatste test dan Ajax, want de ploeg van Celades kwam tegen stadgenoot Levante terug van een 2-0-achterstand en won met 2-4. Ajax leed tegen Willem II de eerste competitienederlaag: 0-2.

"We hebben wel een dag minder rust gehad dan Ajax", stipte Celades aan. Zijn ploeg speelde zaterdag, terwijl Ajax vrijdag al in actie kwam. "We zullen dat morgenavond moeten compenseren met inzet en geloof."

Net als Valencia mist Ajax in de laatste groepswedstrijd een paar spelers. Onder anderen Quincy Promes en David Neres ontbreken bij de Amsterdammers. Doelman André Onana was even een twijfelgeval, maar is inzetbaar.

Zowel Ajax-Valencia als Chelsea-Lille begint dinsdag om 21.00 uur. Begin oktober won Ajax in Valencia met 0-3.

480 Samenvatting Valencia-Ajax (0-3)

