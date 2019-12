Jürgen Klopp heeft er vertrouwen in dat Liverpool zich dinsdag "gewoon" voor de knock-outfase van de Champions League plaatst. De titelverdediger staat in het laatste groepsduel tegenover Red Bull Salzburg.

Bij een nederlaag in Oostenrijk en een overwinning van Napoli op het al uitgeschakelde KRC Genk is Liverpool uitgeschakeld in de Champions League.

"We weten niet precies hoe Salzburg de wedstrijd zal benaderen, maar ze zullen in ieder geval moeten winnen en dat is niet makkelijk voor ze", zegt Klopp daags voor de wedstrijd in Salzburg.

"Zelf zullen we niet op een gelijkspel spelen, ik weet eerlijk gezegd niet eens hoe dat precies moet. We gaan alles geven om te winnen en dan zullen we wel zien waar dat toe leidt."

De eerdere confrontatie tussen Liverpool en Salzburg op Anfield eindigde in 4-3. Als Salzburg dinsdag wint, dan komen de Oostenrijkers in punten gelijk en geldt het onderling resultaat.

197 Samenvatting Liverpool-Salzburg (4-3)

'We benaderen het als een finale'

Liverpool bracht zichzelf in de vorige speelronde in de moeilijke uitgangspositie door in eigen huis met 1-1 gelijk te spelen tegen Napoli. Bij de start van het Champions League-seizoen werd al verloren van de Italianen.

"Direct na het 1-1-gelijkspel van twee weken geleden wisten we al dat ons een finale wacht en we benaderen de wedstrijd in Salzburg ook als een finale", aldus 52-jarige Klopp.

"Iedereen is zich bewust van het belang van de wedstrijd van morgen. Salzburg is erg sterk, maar het goede nieuws is dat wij dat ook zijn. Dat zullen we moeten laten zien."

Zowel Red Bull Salzburg-Liverpool als Napoli-KRC Genk begint dinsdag om 18.55 uur.

