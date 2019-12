Feyenoord mag donderdag toch supporters meenemen naar het uitduel met FC Porto in de Europa League. De club is met succes in beroep gegaan tegen een straf van de UEFA en zal in Portugal gesteund worden door zo'n 2.000 fans.

De Europese voetbalbond had Feyenoord bestraft omdat supporters zich eind oktober misdroegen rond de uitwedstrijd tegen BSC Young Boys. Ze staken vuurwerk af, brachten vernielingen aan en gooiden met voorwerpen.

De oorspronkelijke sanctie is omgezet in een voorwaardelijke straf, wat betekent dat Feyenoord alsnog wordt bestraft als een dergelijk incident binnen nu en een jaar plaatsvindt. Een boete van 55.000 euro blijft staan.

Feyenoord roept de fans op om vuurwerk thuis te laten voor de reis naar Porto. De club doet dat niet alleen met het oog op de voorwaardelijke sanctie, maar ook omdat de UEFA inmiddels alweer een nieuw onderzoek gestart is.

Op 28 november werd tijdens de wedstrijd tegen Rangers FC in De Kuip namelijk ook vuurwerk afgestoken. Bovendien concludeerde de UEFA dat trappen waren geblokkeerd, wat tegen de regels is.

FC Porto-Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur. Het Feyenoord van trainer Dick Advocaat moet in Estádio do Dragão winnen om aanspraak te maken op overwintering.

Stand groep G 1. Rangers 5-8 (7-5)

2. FC Porto 5-7 (5-7)

3. Young Boys 5-7 (7-6)

4. Feyenoord 5-5 (5-6)

