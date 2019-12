Sarina Wiegman heeft haar contract als bondscoach van de Oranjevrouwen maandag verlengd tot en met het EK van 2021. De vijftigjarige Haagse lag bij de KNVB vast tot en met de Olympische Spelen van volgend jaar.

"Ik heb het al vaker gezegd: ik wil met ambitieuze mensen werken en dit Oranje is op dat vlak de absolute top", reageert Wiegman op de site van de KNVB.

"Ook zie je binnen de hele KNVB-organisatie het besef dat we deel uitmaken van een unieke periode in het vrouwenvoetbal in Nederland. Het is wat mij betreft een mooie combinatie van nu moeten én willen presteren, en tegelijkertijd de speelsters verder kunnen helpen bij hun ontwikkeling. In zo'n omgeving voel ik me heel goed op m'n plaats."

Wiegman is sinds januari 2017 de bondscoach van de Oranjevrouwen, nadat ze in de tweeënhalf daarvoor als assistent-bondscoach fungeerde.

Het Nederlands elftal is zeer succesvol met de 104-voudig international op de bank. Wiegman leidde haar ploeg in de zomer van 2017 in eigen land naar de Europese titel en haalde afgelopen zomer de finale van het WK, die verloren werd van de Verenigde Staten (0-2). Beide prestaties waren een primeur voor de Oranjevrouwen.

Sarina Wiegman leidde de Oranjevrouwen dit jaar voor het eerst naar de WK-finale. (Foto: Pro Shots)

'Het is duidelijk hoeveel kwaliteit Sarina bezit'

De regerend Europees kampioen plaatste zich door de tweede plek op het WK voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

De Oranjevrouwen zijn ook hard op weg naar kwalificatie voor het EK van 2021, dat van 11 juli tot en met 1 augustus van dat jaar in Engeland zal worden gehouden. De ploeg won zijn eerste zes van in totaal tien wedstrijden in groep A.

KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma is dan ook zeer blij dat Wiegman nog een jaar extra bondscoach blijft. "Als je erin slaagt om eerst met je team Europees kampioen te worden en twee jaar later de WK-finale te halen, dan is wel duidelijk hoeveel kwaliteit Sarina bezit. Alle partijen zijn ervan overtuigd dat Sarina ook de komende periode de juiste vrouw op de juiste plaats is."

Wiegman vertelde vorige maand bij FOX Sports dat ze na het EK van 2021 mogelijk open zou staan voor een overstap naar een mannenteam. "Als de situatie zich aandient, zou ik dat overwegen", zei ze. "Alleen zit ik nu bij de Oranjevrouwen, waar ik het erg naar mijn zin heb en daar wil ik graag nog even blijven. Mijn passie ligt nu daar."