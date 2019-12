Helmond Sport wordt niet vervolgd voor racisme door een supporter jegens Jong PSV-aanvaller Sekou Sidibe. Volgens de KNVB heeft de club zelf genoeg actie ondernomen en is er onvoldoende bewijs.

"Het is niet gehoord door de scheidsrechter, maar wel gerapporteerd. Met een onderzoek en een verklaring direct na de wedstrijd heeft Helmond Sport voldoende maatregelen getroffen", zegt een woordvoerder van de KNVB maandag tegen NUsport.

De achttienjarige Sidibe beweerde dat hij tijdens Helmond Sport-Jong PSV op 29 november werd uitgemaakt voor Zwarte Piet. "Dat vind ik zeker niet kunnen na alles wat een paar weken geleden is gebeurd", zei hij tegen het Eindhovens Dagblad.

Een dag later meldde Helmond Sport dat de club er alles aan ging doen om de situatie in kaart te brengen. Er werd bovendien direct contact gezocht met PSV en de KNVB.

Onderzoek leverde echter niets op. "Het wordt door één speler (Sidibe, red.) gezegd. Verder is er in de directe omgeving niemand die het gehoord heeft. Er volgt dus geen actie van de tuchtcommissie", aldus de KNVB-woordvoerder.

Jong PSV'er Sekou Sidibe in actie tijdens de uitwedstrijd tegen Helmond Sport. (Foto: Pro Shots)

Incident volgde op gebeurtenissen in Den Bosch

Sidibe, die twee keer scoorde in het duel met Helmond Sport, doelde met "alles wat een paar weken geleden is gebeurd" op het veelbesproken incident tijdens FC Den Bosch-Excelsior op 17 november.

Bij die wedstrijd was Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira het slachtoffer van racisme. De zaak maakte veel los in het voetbal én in de politiek.

Er wordt nog altijd geprobeerd de daders van dat incident te achterhalen, al wil het onderzoek niet echt vlotten. Een woordvoerder van FC Den Bosch liet vrijdag nog weten dat het erg moeilijk is om schuldigen aan te wijzen.

