De politie in Engeland is een onderzoek gestart naar een dertienjarige supporter van Burnley, die zaterdag in het uitduel met Tottenham Hotspur (5-0 zege voor 'Spurs') een racistisch gebaar zou hebben gemaakt naar Tottenham-aanvaller Son Heung-min.

De jonge supporter, die samen met een volwassene in het Tottenham Hotspur Stadium zat, is tijdens de wedstrijd uit het stadion gezet, meldt Burnley maandag in een verklaring.

De huidige nummer dertien van de Premier League helpt de politie met het onderzoek, net als Tottenham Hotspur.

Burnley benadrukt dat het een zerotolerancebeleid heeft tegen alle vormen van discriminatie. De club is van plan om contact op te nemen met de jongen en zijn familie, met als doel om hem een verplicht educatief programma aan te bieden.

Son Heung-min was zaterdag een van de uitblinkers bij Tottenham Hotspur. De Zuid-Koreaan maakte de 3-0 met een weergaloze solo.

Son Heung-min scoorde één keer tegen Burnley. (Foto: Pro Shots)

Homofoob incident bij Brigton-Wolverhampton

Tottenham Hotspur-Burnley was afgelopen weekend niet de enige Premier League-wedstrijd waarbij er mogelijk sprake was van discriminatie.

Eerder werd al bekend dat de politie van Manchester zondag een 41-jarige man gearresteerd heeft voor mogelijk racisme tijdens de derby van zaterdag tussen Manchester City en Manchester United (1-2-zege United).

Brighton & Hove Albion schrijft maandag bovendien in een verklaring dat er zondag tijdens het thuisduel met Wolverhampton Wanderers twee supporters van de bezoekers uit het stadion zijn gezet voor homofobe uitlatingen. Het duo is buiten het stadion gearresteerd door de politie.

Afgelopen weekend was er bij alle Premier League-wedstrijden juist een actie tegen homofobie in de sport. Zo droegen alle captains een aanvoerdersband in de regenboogkleuren.