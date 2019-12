Vincent Janssen heeft in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) met Monterrey de finale van de play-offs om de landstitel bereikt. De Mexicaanse topclub won de return tegen Necaxa met 0-1.

Rogelio Funes Mori tekende diep in blessuretijd voor de enige treffer van de wedstrijd. De nipte overwinning was genoeg voor Monterrey om door te gaan, want de club van trainer Antonio Mohamed had de heenwedstrijd met 2-1 gewonnen.

Janssen stond aan de aftrap bij Monterrey en werd twee minuten voor rust - ogenschijnlijk vanwege een blessure - naar de kant gehaald. Opvallend genoeg kreeg de Nederlandse spits een gele kaart toen hij naar de kant liep.

De 25-jarige Janssen liep op een laag tempo uit het veld, waarna scheidsrechter César Ramos hem lichtjes vastpakte om hem naar de zijkant te dirigeren. De Nederlander reageerde daar wat geïrriteerd op en kreeg geel.

In de finale van de play-offs neemt Monterrey het op tegen Club América, dat over twee wedstrijden afrekende met Monarcas Morelia. De strijd om de landstitel wordt eveneens over twee wedstrijden beslecht (op 12 en 15 december).