Josep Guardiola is kritisch op de prestaties van Manchester City van dit seizoen. De Spaanse manager is van mening dat zijn ploeg, die zaterdag de derby tegen United met 1-2 verloor, zich op dit moment niet kan meten met de Europese topclubs.

City bleef door het verlies tegen rivaal United voor de zesde keer dit seizoen zonder zege, waardoor de achterstand op koploper Liverpool inmiddels is opgelopen tot veertien punten. Guardiola vreest dat zijn ploeg op dit moment niet beter kan.

"Manchester United heeft de kwaliteit om goed te verdedigen en toe te slaan in de omschakeling. Ze speelden goed en met dat niveau krijg je ook te maken tegen bijvoorbeeld Liverpool, FC Barcelona, Real Madrid en Juventus", begon Guardiola zijn verhaal tegen Engelse media.

"Teams van dat kaliber gaan we tegenkomen dit seizoen en mogelijk zijn we niet in staat om ons met die clubs te meten. Misschien is het beter om daarmee te leven, de realiteit te accepteren en proberen zo snel mogelijk beter te worden."

Ole Gunnar Solskjaer was met United te sterk voor het City van Josep Guardiola. (Foto: Pro Shots)

Guardiola wil focus niet verleggen naar Champions League

Door het verlies tegen United ging City al voor de vierde keer dit seizoen onderuit in de competitie, net zo vaak als in het hele vorige seizoen. Gezien de grote achterstand op Liverpool lijkt het uitgesloten dat de 'Citizens' voor het derde jaar op rij landskampioen worden.

"We staan veertien punten achter door de fouten die we zelf hebben gemaakt, door de kwaliteit van onze tegenstanders en nog randzaken waar we niks aan kunnen doen. Dat is de realiteit, maar we moeten verder", aldus Guardiola, die zijn focus voorlopig niet wil verleggen naar de Champions League.

"Het is begin december, dus we hebben nog veel wedstrijden om ons te verbeteren. Ik denk nu ook niet aan het winnen van de Champions League of de titelstrijd, we willen vooral weer eens wedstrijden gaan winnen."

City is al zeker van de achtste finales van het miljoenenbal, maar de club kwam de laatste seizoenen nooit serieus in de buurt van de 'cup met de grote oren'. Manchester City werd vorig seizoen in de kwartfinales uitgeschakeld door de latere winnaar Liverpool.

