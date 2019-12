Brendan Rodgers geniet met volle teugen van de manier waarop Leicester City zich dit seizoen manifesteert in de Premier League. De manager van 'The Foxes', die zondag bij Aston Villa (1-4) de achtste competitiezege op rij boekten, vindt het niet erg dat zijn ploeg nog altijd niet als serieuze titelkandidaat wordt gezien.

Leicester staat na zestien duels verrassend tweede in de Premier League met een achterstand van acht punten op koploper Liverpool. Het gat met nummer drie Manchester City is bovendien al opgelopen tot zes punten, maar de landskampioen van het seizoen 2015/2016 blijft vrijwel onbesproken als het over de titelstrijd gaat.

"Niemand had verwacht dat we nu ergens in de top van de ranglijst zouden staan", zei Rodgers zondag op Villa Park tegen Engelse media. "Na de zege van Manchester United op Manchester City afgelopen zaterdag (1-2, red.) werd vooral geschreven hoeveel punten City nu achterstaat op koploper Liverpool."

"We vinden het prima dat we buiten beschouwing worden gelaten in de titelrace. Manchester City en Liverpool zijn twee geweldige teams en hebben vorig seizoen laten zien hoe goed ze zijn. Wij willen ons constant verbeteren en hopen het gat met Liverpool te verkleinen. Tegen Aston Villa vond ik ons echt spelen als een topteam."

Leicester brak door de 1-4-zege in Birmingham een clubrecord. 'The Foxes' wonnen nooit eerder acht competitieduels op rij. "Het was echt een historische dag voor de club. We verdienden het ook met het spel wat we hebben laten zien."

Jamie Vardy scoorde twee keer tegen Aston Villa. (Foto: Pro Shots)

'Het was een historische dag voor de club'

Rodgers refereerde aan het iconische elftal in de jaren zestig dat zeven wedstrijden op rij won. "De spelers die de vorige recordreeks mogelijk maakten, werden de 'Ice Kings' genoemd. Het is heel bijzonder dat we het record van dat beroemde team hebben gebroken. Dat is echt een buitengewone prestatie."

Rodgers brak ook een lans voor Jamie Vardy, die twee keer scoorde tegen Aston Villa en zich met zestien doelpunten topscorer in de Premier League mag noemen. Het was al de achtste wedstrijd op rij dat de 32-jarige spits een doelpunt maakte.

"Jamie is echt een speler van topklasse. Hij staat altijd klaar als er een kans komt en ik twijfel geen moment of hij dan scoort. Jamie is zo dreigend dat het echt heel lastig is om tegen hem te spelen."

Leicester City vervolgt de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen het geplaagde Norwich City, dat op de negentiende plaats staat. Een week later volgt het belangrijke uitduel met Manchester City.

