Het lijkt er niet op dat Mario Balotelli in de winterstop wil vertrekken bij Brescia. De veelbesproken spits zou volgens voorzitter Massimo Cellino ongelukkig zijn, maar is vastberaden de Serie A-club te helpen in de strijd tegen degradatie.

De 29-jarige Balotelli was zondag goud waard voor Brescia met de winnende treffer tegen SPAL: 0-1. Brescia deed daarmee de laatste plaats in Italië over aan de concurrent.

"Of ik wil terugkeren in het Italiaanse elftal? Iedereen wil voor zijn land spelen, maar voor nu wil ik Brescia redden en het gewoon goed doen met mijn club", zei Balotelli na de wedstrijd.

"We zijn al vaker bij een overwinning geweest en hebben veel pech gehad. Hopelijk zal het vanaf nu in ons voordeel veranderen. Het is zaak om nu de punten te gaan pakken."

Dat sluit niet aan bij wat voorzitter Cellino dinsdag zei. "Mario is ongelukkig, omdat hij niet in staat is zijn beste spel te laten zien", zei de preses onder meer. "Wat mij betreft mag hij in januari gratis vertrekken. Hij moet nu kiezen welke weg hij wil bewandelen."

Balotelli slachtoffer van racisme

Balotelli tekende afgelopen zomer voor drie jaar bij laagvlieger Brescia, de club uit de streek waar hij opgroeide. De flamboyante spits staat dit seizoen ongewild flink in de schijnwerpers.

Begin november was Balotelli bij Hellas Verona namelijk het slachtoffer van racisme. Hij stapte aan het begin van de tweede helft zelfs van het veld, al speelde hij toch door. Hij kreeg na afloop geen steun van zijn eigen supporters en bij Hellas Verona werd racisme ontkend.

Balotelli speelde in de Serie A eerder voor Internazionale en AC Milan en maakte tegen SPAL zijn vijftigste goal op het hoogste Italiaanse niveau. "Scoren is altijd leuk. Dit vijftigste doelpunt draag ik op aan mijn dochter en mijn zoon", zei hij.

Er wachten Balotelli en Brescia belangrijke weken, want er wordt onder meer tegen concurrenten Lecce, Sassuolo en Sampdoria gespeeld. De onderste drie clubs degraderen.

