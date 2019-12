Stijn Spierings maakte zondag namens RKC Waalwijk op prachtige wijze de gelijkmaker tegen sc Heerenveen, maar verloor met zijn ploeg alsnog van de Friezen (1-3). Zelfs een compliment van scheidsrechter Marc Nagtegaal kon de teleurstelling niet geheel wegnemen bij de middenvelder.

Spierings nam een kwartier voor tijd een afgeslagen voorzet meteen op zijn schoen en zag zijn poging vanaf ruim 20 meter via de onderkant van de lat binnenvallen achter de kansloze Warner Hahn.

Daarmee maakte de 23-jarige middenvelder gelijk namens de Waalwijkers, nadat Heerenveen in de eerste helft via Rodney Kongolo op voorsprong was gekomen. In de slotfase bezorgden Jens Odgard en Anders Dreyer de Friezen alsnog de drie punten.

"De einduitslag neemt wel het lekkere gevoel van die goal weg. Natuurlijk is het een mooie goal en op dat moment was hij heel belangrijk, maar aan het einde van de rit heb je nul punten, dat is waar je naar kijkt", treurde Spierings na afloop bij FOX Sports.

Toch kan de middenvelder met enige trots terugkijken op zijn doeltreffende uithaal. "Ik denk wel dat dit de mooiste goal is die ik ooit gemaakt heb. We kwamen er moeilijk doorheen, dus ik dacht: ik schiet eens van afstand."

"Vorig jaar heb ik er een aantal binnengeschoten, maar dit seizoen wilde het nog niet echt lukken, dus ik had hem zelf ook wel even nodig."

Stijn Spierings knalt namens RKC op fabelachtige wijze de gelijkmaker binnen tegen sc Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

Compliment van arbiter voor 'weergaloze goal'

Door zijn fenomenale doelpunt kwam Spierings er wel weer goed op te staan bij scheidsrechter Marc Nagtegaal, die in Waalwijk zijn Eredivisie-debuut maakte.

"Ik had in de eerste helft een paar woorden met hem, dat ik niet erg over hem te spreken was. Na het doelpunt kwam hij echter naar me toe om te zeggen dat het een weergaloze goal was. Dat kan ik wel waarderen", glimlachte Spierings.

De teleurstelling overheerste echter toch, vooral omdat RKC na de 1-1 de meeste aanspraak maakte op een treffer, maar vervolgens het deksel op de neus kreeg.

"Het gevoel zat er zeker in bij ons dat we na de gelijkmaker nog konden winnen, we hebben er de kansen voor gekregen", vond Spierings. "Dan moet je die 2-1 gewoon maken. In het voetbal weet je dat-ie er dan aan de andere kant in gaat vallen."

Door de nederlaag tegen Heerenveen blijft de achterstand van hekkensluiter RKC op ADO Den Haag, dat voorlaatste staat, vier punten. De achterstand op de veilige zestiende plek, waar nu PEC Zwolle staat, is vijf punten.

