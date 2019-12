Leicester City staat steviger op de tweede plaats in de Premier League. De kampioen van 2016 won zondag op bezoek bij Aston Villa met 1-4, boekte de achtste zege op rij en vergrootte de voorsprong op achtervolgers Manchester City en Chelsea. In Schotland won Celtic de League Cup ten koste van rivaal Rangers FC.

Jamie Vardy had met twee doelpunten een groot aandeel in de zege van Leicester City. De aanvaller, topscorer in Engeland met zestien doelpunten, brak de ban en tekende voor de 1-4. Vardy kwam tevens voor de achtste Premier League-wedstrijd op rij tot scoren.

Ook Kelechi Iheanacho (0-2) en Jonny Evans (1-3) vonden het net voor de ploeg van Brendan Rodgers. Jack Grealish zorgde namens de thuisploeg vlak voor rust nog wel voor de aansluitingstreffer (1-2), maar verder kwam Aston Villa niet. Anwar El Ghazi deed de hele wedstrijd mee bij 'The Villans', die op de zeventiende plaats blijven staan.

Door de overwinning nestelt Leicester City zich steviger op de tweede plaats in de Premier League. 'The Foxes' hebben 38 punten na zestien duels en lopen drie punten uit op nummer drie Manchester City (32 punten) en nummer vier Chelsea (29 punten), die zaterdag allebei verloren.

De achterstand van Leicester City op koploper Liverpool is nog altijd acht punten. Beide clubs wonnen hun laatste zeven competitiewedstrijden.

James Maddison en Kelechi Iheanacho vieren de 0-2 van Leicester City. (Foto: Pro Shots)

Krul verliest met Norwich van Sheffield

De strijd tussen twee gepromoveerde clubs leverde een overwinning op voor Sheffield United. Op bezoek bij het Norwich City van Tim Krul werd het 1-2 voor de verrassende nummer acht van de Premier League. Norwich City blijft voorlaatste en staat vier punten onder de 'veilige' zeventiende plaats.

Met Jetro Willems in de basis wist Newcastle United thuis af te rekenen met Southampton: 2-1. De bezoekers kwamen op St. James Park via Danny Ings nog op voorsprong, maar Jonjo Shelvey en Federico Fernández bezorgden de thuisploeg alsnog de winst.

Newcastle United klimt door de zege naar plaats tien, terwijl Southampton nog altijd in de degradatiezone staat (achttiende). Later op zondag sluiten Brighton & Hove Albion en Wolverhampton Wanderers het weekend af (aftrap 17.30 uur).

Celtic wint opnieuw van Rangers

De finale van de Schotse League Cup, het tweede bekertoernooi van het land, werd met 1-0 gewonnen door Celtic. De wedstrijd tegen aartsrivaal Rangers op Hampden Park werd beslist door een doelpunt van Christopher Jullien. Geboren Amsterdammer Jeremie Frimpong kreeg rood bij de bekerwinnaar.

Celtic won de League Cup voor de vierde keer op rij en de negentiende keer in totaal. Rangers is recordhouder met 27 zeges.

Het was de tweede keer dit seizoen dat de aartsrivalen elkaar troffen. In de competitie eindigde Rangers-Celtic in 0-2. Celtic gaat aan kop met twee punten voorsprong op de stadgenoot.

Celtic-aanvoerder Scott Brown met de League Cup. (Foto: Pro Shots)