Ondanks een wereldgoal van RKC Waalwijk-middenvelder Stijn Spierings heeft sc Heerenveen zondag een goede serie verlengd door in Waalwijk met 1-3 te winnen. FC Utrecht boekte een zeer welkome zege op FC Groningen (0-1) en Sparta Rotterdam-Heracles Almelo leverde geen goals op.

In Waalwijk stond Heerenveen lang op 0-1 door een goal van Rodney Kongolo, die van dichtbij afrondde. Een kwartier voor tijd zette RKC-middenvelder Spierings de wedstrijd echter op zijn kop met een prachtige knal van afstand. De bal viel via de onderkant van de lat binnen.

De thuisploeg ging op zoek naar meer en was dicht bij een tweede treffer, maar het doelpunt viel aan de andere kant. Heerenveen-spits Jens Odgaard bleef oog in oog met keeper Etienne Vaessen rustig. In de slotseconden scoorde ook Anders Dreyer nog.

Heerenveen verlengde een goede reeks, want in de laatste tien competitieduels werd alleen van PSV verloren. De ploeg van trainer Johnny Jansen staat achter Ajax, AZ, PSV en Willem II vijfde in de Eredivisie.

Met zeven punten uit de vorige vier duels had RKC de weg omhoog ingezet, maar tegen Heerenveen zag coach Fred Grim zijn ploeg dus weer verliezen. De Waalwijkers zijn nog altijd hekkensluiter.

Stijn Spierings zorgde met een prachtige uithaal voor het hoogtepunt bij RKC Waalwijk-sc Heerenveen. Het leverde de thuisploeg echter geen punten op. (Foto: Pro Shots)

Ramselaar beslist Groningen-Utrecht

In het Hitachi Capital Mobility Stadion leken FC Groningen en FC Utrecht niet te gaan scoren, maar vlak voor tijd was Bart Ramselaar van dichtbij trefzeker namens de bezoekers op aangeven van Gyrano Kerk.

De overwinning was zeer welkom voor de ambitieuze Utrechters, die de laatste drie competitiewedstrijden verloren zonder een doelpunt te maken. Ajax (4-0), AZ (0-3) en RKC (0-1) waren achtereenvolgens te sterk.

De Domstedelingen staan na de overwinning in Groningen zesde in de Eredivisie met 26 punten uit zestien duels. De ploeg van Van den Brom gaat in de volgende speelronde op bezoek bij Heracles Almelo.

FC Groningen won voor de derde keer achtereen niet en leed de tweede nederlaag op rij, wat betekent dat de 'Trots van het Noorden' met 21 punten de nummer tien van de Eredivisie is.

De wedstrijd tussen FC Groningen en FC Utrecht werd beslist door een doelpunt van Bart Ramselaar. (Foto: Pro Shots)

Sparta en Heracles stellen teleur

In de laatste wedstrijd van de zestiende Eredivisie-speelronde kwamen Sparta en Heracles niet tot scoren. De toeschouwers op Het Kasteel werden allesbehalve verwend. Vlak voor tijd kreeg Heraclied Joey Konings nog rood.

Ondanks de teleurstellende wedstrijd is Heracles aan een aardig seizoen bezig. De Almeloërs staan met 25 punten zevende. Sparta heeft vijf punten minder en is de nummer elf.

Sparta Rotterdam en Heracles Almelo hielden elkaar in evenwicht op Het Kasteel. (Foto: Pro Shots)

