Real Betis-aanvaller Joaquín heeft het record gebroken van de oudste speler met een hattrick in La Liga. De 38-jarige Spanjaard scoorde zondag drie keer in de competitiewedstrijd tegen Athletic Bilbao.

Joaquín (38 jaar en 140 dagen) nam het record over van Alfredo Di Stéfano, die 37 jaar en 255 dagen oud was toen hij op 15 maart 1964 drie keer wist te scoren namens Real Madrid.

De hattrick van Joaquín kwam ook nog eens razendsnel tot stand. De buitenspeler van Real Betis vond tegen Bilbao het net in minuut twee, elf en twintig en zette zijn ploeg zo op een 3-0-voorsprong.

Daarmee is hij, na Cristiano Ronaldo in 2015 voor Real Madrid, pas de tweede speler deze eeuw die in de eerste twintig minuten van een wedstrijd in La Liga drie doelpunten maakt.

De comfortabele voorsprong van Real Betis kwam nog in gevaar door twee treffers van Athletic Bilbao, maar de punten bleven in Sevilla: 3-2.

Pandev scoort van 40 meter, ook Balotelli trefzeker

In de Serie A zorgde Goran Pandev zondag voor een van de mooiste doelpunten van het weekend. De 36-jarige aanvaller van Genoa schoot de bal tegen Lecce van een meter of veertig in het doel.

Pandev kwam in balbezit toen Lecce-doelman Gabriel de bal buiten het strafschopgebied wegschoot. De Noord-Macedoniër nam de bal op zijn borst aan, bedacht zich niet en schoot raak. Gabriel was net te laat terug om de inzet nog te kunnen keren.

De goal van Pandev was de 0-1 voor Genoa bij Lecce. Het duel eindigde uiteindelijk in 2-2 en Pandev kreeg net als ploeggenoot Kevin Agudelo nog rood (twee keer geel). Oud-Ajacied Lasse Schöne werd bij de bezoekers na ruim een uur spelen gewisseld.

Iets later op de dag was Mario Balotelli heel belangrijk voor Brescia. De spits, die eerder dit seizoen het slachtoffer was van racisme in het uitduel met Hellas Verona en in de winterstop mag vertrekken, hielp de degradatiekandidaat langs SPAL (0-1). dat nu laatste staat.

