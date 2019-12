Feyenoord-coach Dick Advocaat en zijn aanvoerder Steven Berghuis waren zondag tevreden nadat de ploeg tot de laatste minuut bleef jagen op de winnende treffer tegen Vitesse. Desondanks eindigde het duel in GelreDome in 0-0.

"Ik ben ontzettend gelukkig dat Nicolai Jørgensen negentig minuten gespeeld heeft. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar hij kon blijven staan", zei Advocaat tegen FOX Sports.

De Deense spits liet in Arnhem enkele goede kansen liggen, maar daar wilde Advocaat hem niet op afrekenen. "Hij heeft keihard gewerkt, maar was ongelukkig in de afronding. Het zag er toch aardig uit van onze kant."

Het was pas de vierde keer dit Eredivisieseizoen dat Jørgensen de negentig minuten volmaakte. Ook veel andere spelers van Feyenoord kampten eerder met fysiek ongemak of oogden niet topfit.

Ook zondag miste Advocaat een hele waslijst aan spelers. Doelmannen Kenneth Vermeer en Justin Bijlow en veldspelers Edgar Ié, Sven van Beek, Rick Karsdorp en Liam Kelly ontbraken met blessures.

Berghuis: 'We zagen er fit uit, dat mag ook wel een keer'

Feyenoord-aanvoerder Berghuis vond dat zijn teamgenoten die wél speelden fit oogden. "Ik zag Orkun Kökçü in de laatste minuut slidings maken en Leroy Fer had op het einde nog een interceptie. Dat hebben we nodig, want dan kun je meteen weer aanvallen."

"We zagen er fit uit", concludeerde Bergshuis. "Dat mag ook wel een keer. We konden tot het einde blijven gaan. Dat is een stap die we gezet hebben."

Ondanks het fysieke overwicht en een handvol goede kansen slaagde Feyenoord er niet in om te scoren tegen Vitesse. Kökçü en Toornstra raakten de lat, al hadden de Rotterdammers in de openingsfase geluk dat Tim Matavz een strafschop miste en dat Riechedly Bazoer het aluminium trof.

"Vitesse was helemaal kapot in de tweede helft", zag Advocaat. "Wij niet en dat is een pluspunt. Ik moet ook complimenten maken aan het centrale duo. Eric Botteghin en Marcos Senesi deden het geweldig."

Feyenoord speelt donderdag uit tegen FC Porto voor zijn laatste kans in de Europa League. Zondag staat de topper tegen PSV in De Kuip op het programma. "Dat zijn mooie wedstrijden en ik denk dat we er klaar voor zijn", stelde Berghuis.

Advocaat geeft instructies aan de zijlijn. (Foto: Pro Shots)

