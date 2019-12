Feyenoord heeft zondag een punt overgehouden aan het uitduel met Vitesse, waar Joseph Oosting debuteerde als hoofdtrainer in het betaald voetbal. Het matige duel in de GelreDome eindigde in 0-0.

Feyenoord is daardoor nog altijd ongeslagen onder Dick Advocaat, die eind oktober de opgestapte Jaap Stam opvolgde. Van de zeven duels die de 72-jarige trainer op de bank zat, speelden de Rotterdammers er wel vier gelijk.

Voor Vitesse kwam er met het gelijkspel een einde aan een reeks van vijf nederlagen op rij. Die slechte serie was voor Leonid Slutsky reden om ontslag te nemen. Met de 47-jarige Oosting stelde Vitesse vervolgens een interim-coach aan.

Het verschil op de ranglijst tussen beide ploegen bedraagt nog altijd één punt, in het voordeel van Feyenoord. De Rotterdammers staan vooralsnog vijfde en de Arnhemmers achtste, maar meerdere clubs kunnen daar later op zondag nog voorbij.

Van Boekel geeft geel aan Marsman en wil de gekeerde penalty laten overnemen, maar dat wordt even later teruggedraaid door de VAR. (Foto: Pro Shots)

Marsman keert vroege strafschop Matavz

In de openingsfase eiste scheidsrechter Pol van Boekel een hoofdrol voor zich op. Hij liet aanvankelijk doorspelen nadat Feyenoord-doelman Nick Marsman een overduidelijke duw uitdeelde aan Riechedly Bazoer. Na tussenkomst van de VAR gaf de arbiter alsnog een penalty.

Tim Matavz mocht aanleggen vanaf 11 meter en zag zijn inzet gekeerd door Marsman. Van Boekel dacht dat de doelman te vroeg van de lijn bewoog, trok geel en liet de strafschop overnemen. Op advies van de VAR moest hij dat besluit terugdraaien, want Marsman stond met één voet wel degelijk op de lijn toen Matavz schoot.

Kort daarna ontsnapte Feyenoord opnieuw aan een achterstand, toen Bazoer op de lat schoot. In de rommelige eerste helft, waarin beide ploegen grossierden in balverlies, trof ook Feyenoorder Jens Toornstra van afstand de lat.

Joseph Oosting (links) op de bank bij Vitesse. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord laat na rust handvol kansen missen

Ook na rust was het spelpeil bij vlagen bedenkelijk, met name van de kant van de thuisploeg. Feyenoord kreeg enkele goede kansen. Zo ging een inzet van aanvoerder Steven Berghuis rakelings naast en kon Vitesse-doelman Remko Pasveer met moeite redden op een kopbal van Eric Botteghin.

Na 70 minuten leek de ban eindelijk gebroken te worden. Een schot van Orkun Kökçü kwam via onderkant lat terug in het veld, waarna Luis Sinisterra de bal via Nicolai Jørgensen binnen kon tikken. De grensrechter oordeelde terecht dat de Deense spits buitenspel stond op het moment dat Kökçü schoot, waardoor de treffer werd afgekeurd.

Vitesse zakte na rust ver weg en kwam niet verder dan een schietkans voor Bryan Linssen. Zijn inzet uit een moeilijke hoek ging zo ver naast dat de bal over de zijlijn rolde. Aan de overkant liet Jørgensen nog een grote kans op de winnende treffer liggen door hoog over te schieten.

Feyenoord speelt donderdag in de Europa League tegen FC Porto. De ploeg van Advocaat moet winnen en is afhankelijk van het resultaat van Rangers FC tegen Young Boys om te kunnen overwinteren.

