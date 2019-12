Mohamed Ihattaren heeft zijn doelpunt tegen Fortuna Sittard (5-0-overwinning) opgedragen aan zijn vader. De pas zeventienjarige middenvelder van PSV scoorde zaterdag voor het eerst sinds het overlijden van zijn vader in oktober.

"Het was een mooie avond. We winnen weer en ik maakte de eerste goal voor mijn vader, dat was extra mooi", zei een emotionele Ihattaren in het Philips Stadion tegen FOX Sports. "Ik heb met mijn familie afgesproken dat ik alle goals opdraag aan mijn vader."

Ihattaren mocht in de 52e minuut aanleggen vanaf elf meter en faalde niet voor de 4-0. Normaal gesproken staat de jongeling niet achter de bal voor de strafschoppen bij PSV. "Nee, het was totaal niet afgesproken. Steven (Bergwijn, red.) en Donyell (Malen, red.) hebben me het gewoon gegund en ik wil ze enorm bedanken."

Ibrahim Afellay maakte tegen Fortuna Sittard met een invalbeurt kort voor tijd zijn eerste minuten van dit seizoen. Ook daar was Ihattaren heel blij mee. "Hij houdt me altijd scherp, we hebben altijd contact. Dat het publiek dan zo om hem roept, laat zien wat hij heeft achtergelaten hier en wat voor carrière hij heeft gehad. Dus dat is extra mooi."

Mohamed Ihattaren raakte geëmotioneerd na zijn doelpunt tegen Fortuna Sittard. (Foto: Getty Images)

Malen gunde Ihattaren penalty

Het was van Malen een bewuste keuze om de penalty na rust af te staan aan Ihattaren, zo liet de PSV-topscorer na afloop weten tegen FOX Sports. "Ik denk dat iedereen Mo's situatie wel kent, het is niet makkelijk voor die jongen."

"Hij wil natuurlijk graag scoren, zoals iedereen", vervolgde Malen. "Ik weet een beetje hoe dat zit natuurlijk. We praten er vaak over, hij vraagt ook aan mij: kan je me af en toe een balletje geven? Dat ik dat op deze manier kon doen, is fijn voor hem."

"Iedereen steunt hem, iedereen is er voor hem. Ik denk dat het mooi is om te zien dat hij een goal kan maken en vervolgens ontlading heeft, dat raakt mij ook. Het team ook wel", besloot Malen, die zelf ook tot scoren kwam tegen Fortuna Sittard.

Voor PSV gaat het seizoen komende donderdag verder met een thuiswedstrijd in de Europa League tegen Rosenborg, al zijn beide clubs al uitgeschakeld. In de Eredivisie gaan de Eindhovenaren volgende week zondag op bezoek bij Feyenoord.

