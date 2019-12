José Mourinho is zeer onder de indruk van het doelpunt van Son Heung-min zaterdag tegen Burnley (5-0-zege). De coach van Tottenham Hotspur vergelijkt de Zuid-Koreaan na een indrukwekkende solo met de Braziliaanse oud-topspits Ronaldo.

De 27-jarige Son kreeg in de 32e minuut de bal net buiten zijn eigen strafschopgebied in bezit, snelde het hele veld over langs meerdere tegenstanders en schoot oog in oog met doelman Nick Pope koelbloedig raak voor 3-0.

"Een weergaloos doelpunt", zei Mourinho na afloop van het duel tegen de BBC. "In mijn tijd als assistent-trainer van FC Barcelona maakte Ronaldo Nazario een vergelijkbare goal. Dit was ook een ongelofelijk doelpunt."

"Ik wist dat zijn controle nog perfect zou zijn toen hij bij de keeper kwam. De doelman is goed, maar het lukte hem te scoren... Sonaldo. Sonaldo Nazario", zo vergeleek de Portugese coach zijn pupil met de inmiddels 43-jarige oud-PSV'er.

Tottenham Hotspur won zaterdag uiteindelijk met 5-0 van Burnley. Naast Son waren ook Harry Kane (2), Lucas Moura en Moussa Sissoko trefzeker voor de formatie uit Londen.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de beelden van het doelpunt te bekijken.

Son wilde eigenlijk Alli aanspelen

Son was in eerste instantie niet van plan om aan zo'n lange solo te beginnen, maar is achteraf zeer blij met zijn fraaie treffer. Het was voor Son zijn vijfde doelpunt van dit Premier League-seizoen.

"Toen ik de bal kreeg, probeerde ik Dele (Alli, red.) te bereiken. Dat lukte niet, dus bleef ik maar lopen", zei Son tegen de BBC. "Natuurlijk ben ik blij met het doelpunt."

"Het was een geweldige wedstrijd. We creëerden veel kansen en waren dodelijk voor het doel. Het was een uitstekende prestatie", aldus Son.

Tottenham Hotspur bezet na zestien duels in de Premier League de zesde plaats op de ranglijst met 23 punten. De verliezend finalist van de Champions League gaat volgende week zondag op bezoek bij Wolverhampton Wanderers.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Premier League