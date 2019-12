AZ-doelman Marco Bizot vindt het fantastisch dat hij zaterdag de records van twee Nederlandse topkeepers evenaarde. Hij won met zijn ploeg met 0-3 op bezoek bij PEC Zwolle.

Het was de 21e keer dit kalenderjaar dat Bizot de nul hield in de Eredivisie, waarmee hij de prestatie van Feyenoord-icoon Ed de Goeij uit 1991 evenaarde. Alleen Heinz Stuy (24) en Piet Schrijvers (22) hielden in de jaren zeventig vaker hun doel schoon in een kalenderjaar.

In alle competities was het de 29e keer in 2019 dat Bizot geen tegentreffer kreeg, dat deed alleen Edwin van der Sar in 1995 hem voor.

"Het is niet mis om tussen die namen te staan", zei Bizot tegen AZ TV. "Ik vind het fantastisch, een onwijs grote eer. Ik ben superblij dat ik het gehaald heb."

Bizot al 566 minuten zonder tegentreffer

Na de wedstrijd tegen PEC Zwolle is Bizot al 566 minuten zonder tegentreffer. De 28-jarige keeper houdt zich pas sinds kort bezig met zijn recordreeks.

"Mensen duwden die recordlijstjes onder mijn neus na negentien clean sheets. Toen dacht ik: dit is wel bijzonder. Sindsdien ben ik er extra op gaan letten en hoop ik meer nulletjes bij te schrijven."

Ook bij zijn medespelers leeft de recordreeks. "We doen het natuurlijk met zijn allen. Als een van de verdedigers een goed blok zet, dan hebben we wel even contact. Zo slepen we de nul met zijn allen over de streep", zei de doelman.

Oussama Idrissi maakte twee van de drie treffers voor AZ in Zwolle. (Pro Shots)

Bizot: 'Sommige wedstrijden waren erg saai'

Bizot kon ook zo vaak de nul houden, omdat hij in sommige wedstrijden nauwelijks iets te doen kreeg. Tegen FOX Sports vertelde de keeper dat hij duels opdeelt in delen van vijf of tien minuten om zijn concentratie hoog te houden.

"Sommige wedstrijden waren erg saai. Ik kreeg berichten van vrienden of ik wel mee had gedaan, want ze hadden me niet gezien in de samenvatting."

Zaterdag moest hij wel enkele reddingen uitvoeren. "Tegen PEC Zwolle had ik gelukkig wat meer te doen. Dan is het wat makkelijker om de concentratie vast te houden."

De komende week zal de defensie van AZ flink getest worden. De Alkmaarders gaan donderdag op bezoek bij Manchester United in de Europa League. Beide ploegen zijn al geplaatst voor de knock-outfase en strijden nog om de poulewinst.

AZ speelt zondag thuis de Eredivisie-topper tegen Ajax. Het verschil op de ranglijst is nog maar drie punten in het voordeel van de Amsterdammers.

