De politie van Manchester heeft zondag een 41-jarige man gearresteerd voor mogelijk racisme tijdens de derby van zaterdag tussen Manchester City en Manchester United (1-2-zege United). Het incident zorgde voor veel ophef in Engeland.

United-middenvelder Fred wilde halverwege de tweede helft een corner nemen in het Etihad Stadium toen hij bekogeld werd met onder meer een plastic flesje en aanstekers. Op tv-beelden is bovendien te zien dat een City-fan een racistisch gebaar lijkt te maken.

Manchester City meldde al snel na de wedstrijd in een verklaring dat de club samen met de politie bezig is om de fan te identificeren. "De club heeft een zerotolerancebeleid wat betreft discriminatie en iedereen die schuldig wordt bevonden aan racisme zal een levenslang stadionverbod krijgen."

Fred had het racistische gebaar van de fan op het veld niet gezien. "Ik zag het pas in de kleedkamer toen de jongens me de beelden lieten zien", zei de Braziliaan tegen ESPN. "Hij raakte me zelfs met een aansteker. Jammer genoeg leven we nog steeds in een achtergebleven samenleving. Ik probeer me er niets van aan te trekken en vooruit te kijken."

"Jammer genoeg gebeurt dit in sommige stadions. Het gebeurt hier, het is in Oekraïne gebeurd bij vrienden van me. Het is treurig, maar we moeten het vergeten. Deze mensen moeten geen aandacht krijgen, want dat is wat ze willen. Ik heb na de wedstrijd met de scheidsrechter gesproken en ze gaan er wat aan doen."

'Ook Lingard racistisch bejegend'

Volgens United-manager Ole Gunnar Solskjaer werd ook vleugelspeler Jesse Lingard racistisch bejegend tijdens het incident met Fred. "Ik heb het gezien op de beelden. Het ging om Jesse en Fred en die man moet zich schamen. Het is onacceptabel en ik hoop dat hij nooit meer naar voetbal mag kijken."

United-aanvaller Marcus Rashford, die eerder dit jaar met het Engelse elftal te maken kreeg met racisme tijdens het EK-kwalificatieduel met Bulgarije, riep na de wedstrijd tegen City op tot meer actie tegen racisme.

"We lijken er veel over te praten de afgelopen zes tot acht maanden, maar het gebeurt nog steeds", zei hij. "De juiste instanties moeten er alles aan doen om dit te stoppen. Want het is iets zeer negatiefs voor de sport en ons land."

City-manager Josep Guardiola sloot zich op zijn persconferentie aan bij de verklaring die zijn club had uitgebracht. "We gaan eraan werken om ervoor te zorgen dat dit nooit meer gebeurt", aldus de Spanjaard.

Racisme in het voetbal is de laatste maanden veel in het nieuws. Ook in Engeland zijn er dit seizoen meerdere incidenten geweest. De Engelse voetbalbond is een onderzoek gestart naar het incident tijdens de derby van Manchester.

United-middenvelder Fred is geraakt door een object uit het publiek. (Foto: Pro Shots)

