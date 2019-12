Luis Suárez bestempelt zijn treffer van zaterdagavond als de fraaiste van zijn lange loopbaan. De Uruguayaanse spits van FC Barcelona scoorde tegen Real Mallorca (5-2) met een fraaie hakbal.

"De treffer van vandaag was de mooiste van mijn carrière", zei de 32-jarige Suárez na de wedstrijd tegen Barça TV. "Ik wist dat de hoek lastig was en een hakje was eigenlijk mijn laatste redmiddel."

"Ik moest de bal de lucht in krijgen, om de keeper minder kans te geven. Gelukkig lukte het en ging hij er mooi in", keek Suárez tevreden terug.

De hakbal van Suárez was het slotstuk van een fraaie aanval, opgezet door Frenkie de Jong. Hij zette een-tweetjes op met Sergio Busquets en Sergi Roberto, waarna hij met een subtiel passje Suárez in stelling bracht. Met de rug naar het doel hakte Suárez de bal in de verre hoek.

"Ik denk dat deze goal laat zien hoeveel vertrouwen de ploeg heeft", zei Suárez. "We halen niet elke wedstrijd een hoog niveau, maar als we dat wel doen, kunnen we hele mooie dingen laten zien."

De prachtige treffer van Suárez had ook grote statistische waarde. De oud-spits van FC Groningen, Ajax en Liverpool heeft nu gescoord tegen alle 28 clubs in La Liga waartegen hij speelde. In totaal heeft hij 139 competitietreffers voor Barcelona op zijn naam staan.

Messi zorgt met hattrick voor record

De treffer van Súarez betekende kort voor rust de 4-1. Kersvers wereldvoetballer van het jaar Lionel Messi was driemaal trefzeker.

De Argentijn maakte voor de 35e keer een hattrick in La Liga, waarmee hij alleen recordhouder is. Messi overtrof Cristiano Ronaldo, die 34 hattricks maakte voor Real Madrid.

Bovendien is Messi - die voor aanvang van het duel met Mallorca zijn Gouden Bal aan het publiek in Camp Nou toonde - voor het veertiende seizoen op rij goed voor minimaal tien competitietreffers. De sterspeler voert met twaalf goals de topscorerslijst aan in Spanje, hoewel hij door een blessure vijf wedstrijden moest missen.

Barcelona gaat dinsdag in de Champions League op bezoek bij Internazionale.

Messi poseert met zijn drie zoontjes en de Gouden Bal in Camp Nou. (Foto: Pro Shots)

