Trainer Mark van Bommel weet dat PSV ondanks de 5-0-zege op Fortuna Sittard nog niet uit de zorgen is. Volgens de coach is de rust zeker nog niet teruggekeerd in Eindhoven.

"Het is niet meteen rustig, maar 5-0 winnen helpt wel", zei Van Bommel zaterdag tegen FOX Sports. "Het is in één keer hectisch geworden hier en dat is het nog altijd."

De positie van de trainer staat al enkele weken onder druk vanwege de slechte resultaten in de competitie en de vroegtijdige uitschakeling in de Europa League. Afgelopen week was er dan ook crisisberaad in Eindhoven.

"Intern heeft het echt wel geknald", zei Van Bommel daarover. "Maar niet iedereen hoeft te weten wat daar besproken is. Naar buiten toe blijven we rustig, maar intern heeft het echt wel geknald."

PSV kende zaterdag een probleemloze avond tegen Fortuna Sittard. (Foto: Pro Shots)

'Spanning staat er echt wel op'

De trainer had lovende woorden over voor het publiek in Eindhoven, dat ondanks de mindere resultaten - PSV staat derde op tien punten van koploper Ajax - achter de ploeg is blijven staan.

"Daar heb ik van genoten want er staat echt wel spanning op", merkte de oud-international op. "Maar ook dat is de kracht van PSV, dat je samen blijft. In het begin is alles mooi als je alles wint, maar nu zijn we in korte tijd heel veel punten kwijtgeraakt."

Van Bommel gelooft er heilig in dat PSV het vertrouwen snel hervindt. "Dat heb ik altijd gehad, want ik zie hoe de sfeer en de energie op de training is. Die heb je altijd nodig, maar juist extra als het moeilijk gaat."

Wil je de mooiste verhalen over het sportjaar 2019 lezen? Bestel het NUsport Jaarboek. Voor de appgebruikers: tik hier.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie