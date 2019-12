AZ heeft zaterdag optimaal geprofiteerd van de misstap van koploper Ajax in de Eredivisie. De Alkmaarders wonnen met 0-3 op bezoek bij PEC Zwolle, terwijl de Amsterdammers vrijdag voor eigen publiek verrassend met 0-2 verloren van Willem II.

Myron Boadu opende na een kwartier de score voor AZ. Vlak voor rust verdubbelde Oussama Idrissi de marge en halverwege de tweede helft bepaalde de Marokkaanse international ook de eindstand.

Door de overwinning bracht nummer twee AZ de achterstand op Ajax terug tot drie punten. De ploeg van coach Arne Slot, die zijn vijfde competitiezege op rij boekte, staat na zestien wedstrijden op 38 punten.

Volgende week zondag staan AZ en Ajax tegenover elkaar, al is het nog niet geheel duidelijk waar de Eredivisie-topper gespeeld wordt. De gemeente Alkmaar beslist begin volgende week of de wedstrijd in het AFAS Stadion afgewerkt kan worden.

PEC Zwolle zakt door de nederlaag naar de zestiende plaats. De Overijsselse formatie werd gepasseerd door VVV-Venlo, dat zaterdag met 2-0 van FC Emmen won. Volgende week zaterdag spelen PEC en VVV tegen elkaar in Venlo.

Oussama Idrissi was goed voor twee doelpunten en een assist. (Foto: Pro Shots)

Boadu opent score met fraaie volley

In het MAC³PARK Stadion hielden PEC en AZ elkaar in de beginfase in evenwicht. De Zwollenaren kregen kansen via Dean Huiberts en Pelle Clement en aan de andere kant kopte Dani de Wit de bal naast.

In de vijftiende minuut vond Boadu wel het net. De spits kreeg de bal op een presenteerblaadje na goed voorbereidend werk van Idrissi en volleerde fraai raak in de rechterhoek.

Ook daarna bleven beide ploegen gevaar stichten. Namens PEC schoot Vito van Crooy ruim naast en belandde een schot van Huibert in de handen van Marco Bizot en namens de bezoekers kopte De Wit de bal over.

Drie minuten voor rust was het wel opnieuw raak voor AZ. Idrissi kreeg alle ruimte om uit te halen en schoot van ruim 20 meter keihard raak in de linkerhoek.

AZ boekte in Zwolle zijn vijfde competitiezege op rij. (Foto: Pro Shots)

Idrissi bepaalt eindstand met hard schot

In de tweede helft deed AZ het iets rustiger aan en maakte PEC grotendeels het spel. Dat leverde zes minuten na rust een kans op de aansluitingstreffer op voor Dennis Johnsen, maar zijn inzet werd gekeerd door Bizot. Aan de andere kant hield Michael Zetterer Owen Wijndal even later van scoren af.

Twintig minuten na rust was Idrissi wel trefzeker. Ditmaal schoot de vleugelspeler de bal hard in het dak van het doel na goed voorbereidend werk van Boadu en maakte zijn negende competitietreffer van het seizoen.

Met het oog op het Europa League-duel met Manchester United van komende donderdag haalde Slot zowel Idrissi als Calvin Stengs naar de kant. Beide ploegen geloofden het vervolgens wel en konden het publiek nauwelijks meer vermaken.

