PSV heeft zaterdag een broodnodige zege geboekt in de Eredivisie. De kwakkelende Eindhovenaren wonnen in eigen huis kinderlijk eenvoudig met 5-0 van laagvlieger Fortuna Sittard. Ibrahim Afellay maakte in de slotfase zijn langverwachte rentree.

PSV stond halverwege al op een 3-0-voorsprong door doelpunten van Ritsu Doan, Donyell Malen en Steven Bergwijn (strafschop), waarna ze na rust uitliepen naar 5-0 dankzij treffers van Mohamed Ihattaren (ook uit een strafschop) en Cody Gakpo.

Door de zege zit trainer Mark van Bommel weer wat steviger in het zadel bij PSV. De oud-speler van de club kreeg de afgelopen weken de nodige kritiek te verduren vanwege de teleurstellende sportieve resultaten.

PSV verkleinde de achterstand op koploper Ajax, die vrijdag verrassend met 0-2 verloor van Willem II, tot tien punten en de achterstand op nummer twee AZ, die op dit moment uit speelt tegen PEC Zwolle, tot vier punten.

De supporters van PSV laten hun onvrede blijken over de huidige situatie bij hun club. (Foto: Pro Shots)

PSV begint scherp en fel tegen Fortuna

PSV begon scherp en fel aan de wedstrijd tegen Fortuna. De thuisclub dacht al in de zevende minuut op voorsprong te komen, maar het doelpunt van Doan werd afgekeurd omdat hij een centimeter buitenspel stond.

De 1-0 liet echter niet lang op zich wachten en viel in de achtste minuut alsnog via Doan. De aanvaller kopte goed binnen na een fraaie individuele actie van uitblinker Steven Bergwijn.

PSV had het verzet van Fortuna daarmee meteen gebroken, met als gevolg dat het nog voor rust 3-0 werd via Malen en Bergwijn. Malen tekende voor zijn elfde treffer van het seizoen met een kopbal en Bergwijn benutte een strafschop.

Mohamed Ihattaren wijst naar de hemel na zijn doelpunt tegen Fortuna Sittard. (Foto: Pro Shots)

PSV doet het na rust wat rustiger aan

PSV kon het zich door de tussenstand veroorloven om het na rust allemaal wat rustiger aan te doen. De ploeg creëerde desondanks nog de nodige kansen, maar scoorde nog maar één keer.

Ook Ihattaren faalde niet vanaf 11 meter en toonde zich bij het juichen zeer emotioneel. Het pas zeventienjarige talent verloor onlangs zijn vader, die overleed aan de gevolgen van kanker.

Het publiek in het Philips Stadion veerde tien minuten voor tijd op toen aanvoerder Afellay als invaller eindelijk zijn eerste minuten van het seizoen maakte en zag de eveneens ingevallen Gakpo op aangeven van Malen de eindstand bepalen op 5-0.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie