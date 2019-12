Ibrahim Afellay kan zijn geluk niet op met zijn langverwachte rentree voor PSV. De 33-jarige middenvelder viel in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (5-0) in en maakte zo zijn eerste speelminuten sinds december 2017.

"Ik was afgeschreven. Ik ben eigenlijk uit de dood opgestaan. Ik ben ongelooflijk dankbaar voor deze kans. Dit is een begin, ik hoop dat er nog vele wedstrijden zullen volgen", zei een opgetogen Afellay in een eerste reactie voor de camera van FOX Sports.

Afellay kwam acht minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd bij een 4-0-stand onder luid gejuich van het publiek in het Philips Stadion in het veld. Hij nam de plek in van Denzel Dumfries en nam ook de aanvoerdersband over van de vicecaptain.

"Ik voelde alleen maar warmte. Iedereen gunde het mij zo erg. We zitten in een moeilijke periode, maar we zijn zo'n hecht team. De sfeer in de groep is gewoon goed. Ik heb geen woorden voor de manier waarop ik ontvangen ben."

Ibrahim Afellay krijgt de aanvoerdersband om zijn arm geschoven door Denzel Dumfries. (Foto: Pro Shots)

'Natuurlijk was het frustrerend dat ik ernaast stond'

Afellay keerde afgelopen zomer na 8,5 jaar terug bij PSV. Hij was na een slepende knieblessure naar eigen zeggen al een tijdje weer fit, maar tot zaterdag nog niet goed genoeg bevonden door trainer Mark van Bommel.

"Ik voel me goed. Het enige wat ik kan doen is om mezelf optimaal voor te bereiden zodat ik er klaar voor ben als er een beroep op mij wordt gedaan", vertelde Afellay, die vaak met Van Bommel sprak over zijn situatie.

"Natuurlijk was het frusterend dat ik alleen maar op de reservebank of de tribune zat, ik ben ook sportman. Uiteraard heb ik aan de trainer aangegeven dat ik wel goed genoeg was, maar hij bepaalt. Het bederft deze vreugde zeker niet."

Afellay speelde sinds 30 december 2017 geen wedstrijd meer door knieproblemen. Van Bommel besloot hem daarom rustig te brengen, waardoor hij pas na 707 dagen zijn terugkeer maakte in het betaald voetbal.

De 53-voudig Oranje-international droeg in het verleden ook het shirt van FC Barcelona, Schalke 04, Olympiacos en Stoke City. Hij liet in januari zijn contract bij Stoke ontbinden, waarna hij aan zijn herstel werkte bij PSV.